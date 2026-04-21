Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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WhatsApp si prepara a introdurre una versione a pagamento. Si tratta di un piano in abbonamento che offrirà funzionalità aggiuntive e che, quindi, non sarà in alcun modo obbligatorio per gli utenti. Il servizio in questione si chiama WhatsApp Plus e può essere paragonato a Telegram Premium come concetto, con un canone mensile e alcune funzioni esclusive che permetteranno di personalizzare e arricchire l’esperienza d’uso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il test è in corso

Partiamo da una premessa importante: WhatsApp Plus, per il momento, non è disponibile per tutti gli utenti dell’applicazione. Il servizio in abbonamento è in fase di test, come svelato da WEBetainfo. WhatsApp sta testando il nuovo servizio su Android, ma anche gli utenti iOS potranno sfruttarlo. Non ci sono tempistiche ufficiali per quanto riguarda il rilascio nella versione stabile dell’app. La versione Plus, però, è al centro di rumor e indiscrezioni da tempo. Di conseguenza, non dovrebbe mancare molto prima del rilascio. Non ci sono, però, dettagli aggiuntivi in merito e bisognerà attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Cosa include WhatsApp Plus

WhatsApp Plus è un piano in abbonamento che, una volta attivato, permette di “sbloccare” funzionalità avanzate per l’app di messaggistica. L’elenco delle funzionalità potrà essere aggiornato di volta in volta da Meta, con nuovi elementi che andranno ad arricchire l’abbonamento, incrementandone il valore.

Inizialmente, la versione Plus di WhatsApp includerà contenuti esclusivi per la personalizzazione dell’app, come sticker, temi e suoni di notifica e chiamata. Ci sarà anche la possibilità di fissare fino a 20 chat nell’elenco delle conversazioni, in modo da poter gestire al meglio le chat.

Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di accedere a funzionalità avanzate con Meta AI, servizio che rappresenterà un elemento fondamentale per il futuro di WhatsApp, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a strumenti AI sempre più avanzati e completi.

Come detto in precedenza, di volta in volta, WhatsApp Plus potrà arricchirsi con novità aggiuntive in grado di rendere più interessante il servizio e di offrire un’esperienza d’uso sempre più completa agli utenti.

Inizialmente, l’abbonamento dovrebbe avere un costo molto contenuto. L’importo scelto, infatti, dovrebbe essere di 2,49 euro al mese (anche se ci potrebbero essere delle differenze in base al Paese e alla modalità di attivazione).

Non è escluso che Meta possa andare a definire anche una versione annuale del suo abbonamento a WhatsApp. L’abbonamento non avrà vincoli e gli utenti avranno la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, scegliendo se e quando utilizzare le funzionalità aggiuntive previste dal piano.

Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli nel corso dei prossimi giorni. WhatsApp Plus potrebbe essere lanciato, inizialmente, solo in alcuni mercati per poi arrivare su scala globale (Italia compresa) nei prossimi mesi.