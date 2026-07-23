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WhatsApp Plus si rinnova automaticamente. Ecco come controllare la scadenza e annullare il mese gratuito su Android o iPhone prima dell’addebito.

Il mese gratuito di WhatsApp Plus può essere annullato prima della scadenza, evitando così il passaggio all’abbonamento a pagamento. La procedura non comporta la cancellazione dell’account WhatsApp e non interviene sulle normali funzioni di messaggistica. Serve esclusivamente a disattivare il rinnovo automatico della sottoscrizione. Ecco come fare.

Cos’è WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus è un servizio opzionale dedicato alla personalizzazione dell’app. Tra i vantaggi disponibili figurano temi dedicati e sticker esclusivi. L’abbonamento si rinnova ogni mese, a meno che non venga disdetto. Per evitare il primo addebito al termine del periodo gratuito, occorre quindi annullarlo prima della data riportata nella pagina di gestione.

Controllare la scadenza del mese gratuito di WhatsApp Plus

Le informazioni relative all’abbonamento possono essere consultate direttamente da WhatsApp Messenger. Dopo aver aperto l’app, bisogna entrare nelle Impostazioni, accedere alla sezione “Abbonamenti” e selezionare WhatsApp Plus.

La schermata mostra lo stato della sottoscrizione, la data prevista per il rinnovo e il metodo di pagamento associato. Controllare questi dati permette di sapere quanto tempo rimane prima dell’eventuale addebito.

L’abbonamento è legato all’account utilizzato durante l’attivazione. Per visualizzarlo e gestirlo è quindi necessario accedere con lo stesso account Google o Apple. Anche la piattaforma deve corrispondere a quella scelta al momento della sottoscrizione. Utilizzare un dispositivo con un sistema operativo diverso o effettuare l’accesso con un altro account potrebbe impedire di trovare la pagina corretta.

Come annullare il rinnovo di WhatsApp Plus su Android

Su Android, la gestione dei pagamenti avviene attraverso il Google Play Store. Per interrompere il mese gratuito bisogna aprire il negozio di app, accedere alla sezione dedicata agli abbonamenti con lo stesso account Google utilizzato durante l’attivazione, selezionare WhatsApp Plus e procedere con l’annullamento.

Disinstallare WhatsApp o smettere di utilizzare le funzioni aggiuntive non è sufficiente. La sottoscrizione rimane attiva fino a quando il rinnovo non viene disabilitato dalla piattaforma attraverso cui è stata acquistata.

L’annullamento deve essere completato almeno 24 ore prima della successiva data di pagamento. Attendere le ultime ore potrebbe quindi comportare l’avvio del nuovo ciclo di fatturazione.

Come annullare il rinnovo di WhatsApp Plus su iPhone

Su iPhone bisogna aprire le Impostazioni, toccare il proprio nome e accedere alla sezione “Abbonamenti”. Nella lista occorre selezionare WhatsApp Plus, premere “Annulla abbonamento” e confermare l’operazione.

È necessario utilizzare lo stesso account Apple scelto al momento dell’attivazione. Anche in questo caso, la disdetta deve essere completata almeno 24 ore prima del rinnovo. I vantaggi del servizio rimarranno comunque disponibili fino alla scadenza del periodo già attivo.

Cosa succede dopo la disdetta di WhatsApp Plus

La cancellazione non interrompe immediatamente il servizio. L’utente continua ad accedere ai vantaggi di WhatsApp Plus fino alla conclusione del ciclo in corso. Nel caso di una prova gratuita, le funzioni aggiuntive rimangono disponibili fino alla data riportata nella pagina dell’abbonamento.

Una volta raggiunta la scadenza, WhatsApp Plus non verrà rinnovato e non saranno effettuati altri addebiti. Verrà meno soltanto l’accesso alle opzioni riservate agli abbonati, mentre le conversazioni e le normali funzioni dell’app continueranno a essere disponibili.

Se il pagamento è già stato elaborato, la semplice cancellazione non garantisce il rimborso. Per presentare una richiesta è necessario rivolgersi al fornitore che ha gestito la transazione oppure contattare l’assistenza.