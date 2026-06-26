Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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WhatsApp è un vero e proprio cantiere aperto, con uno sviluppo continuo che mira a incrementare le funzionalità dell’applicazione, aggiungendo nuovi elementi da mettere a disposizione degli utenti. La prossima novità in arrivo è attualmente in fase di test ed è stata individuata dal magazine specializzato WABetaInfo.

L’applicazione registrerà, in futuro, l’arrivo di un pallino verde che permetterà di capire se un contatto è online (e, quindi, sta utilizzando l’applicazione). Questa funzione, però, potrà essere disattivata in modo da incrementare la privacy. Attualmente, il pallino verde è in fase di test nella versione beta dell’app del servizio per dispositivi Android. Il suo arrivo nella versione stabile (anche su iPhone) è programmato per le prossime settimane.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla questione.

Come funziona oggi lo stato online su WhatsApp

Attualmente, per capire se un contatto WhatsApp è online è necessario accedere alla chat con l’utente e verificare lo stato online, come indicato nella parte alta della schermata, sotto al nome del contatto. Si tratta di un sistema semplice ed efficace che, però, costringe ad aprire la chat. Non è possibile verificare lo stato online di una persona in un altro modo. Gli utenti, per proteggere la privacy in WhatsApp, possono anche nascondere lo stato online.

Come cambierà l’applicazione

Il nuovo sistema attualmente in fase di test, invece, aggiungerà un pallino verde nella parte bassa dell’icona del contatto, nel caso in cui questo sia online. In questo modo, l’applicazione segnalerà immediatamente se un proprio contatto è online.

L’obiettivo della nuova funzione è, quindi, chiaro ed evidente. WhatsApp vuole rendere più evidente la disponibilità online di un contatto, senza obbligare l’utente ad accedere a una singola conversazione per verificare la presenza online del contatto stesso.

Si tratta di un sistema che, potenzialmente, potrebbe rendere le comunicazioni molto più rapide, aiutando gli utenti a individuare, con un colpo d’occhio, la presenza online di un determinato contatto.

Il significato dello stato online, invece, non cambia. Il pallino verde, infatti, non fornirà alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto già viene indicato oggi dall’applicazione. Semplicemente, tale pallino rappresenterà una conferma in merito alla presenza online dell’utente e, in particolare, al fatto che lo stesso abbia effettuato l’accesso all’applicazione.

Come disattivare il pallino verde

Per disattivare il pallino verde di WhatsApp e, quindi, proteggere la propria privacy sarà necessario disattivare lo stato online dalle Impostazioni dell’applicazione.

La procedura è semplice: bisogna andare in Privacy > Ultimo accesso e online e selezionare l’opzione Nessuno sotto la voce Chi può vedere il mio ultimo accesso.

Bisogna selezionare anche Identico a ultimo accesso nella sezione Chi può vedere quando sono online.

WhatsApp segue una regola di reciprocità per quanto riguarda lo stato online. Di conseguenza, gli utenti che lo disattivano non potranno vedere lo stato online degli altri utenti dell’applicazione.

Le impostazioni possono essere cambiate in qualsiasi momento.