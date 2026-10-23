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Un pulsante nel menu degli allegati permette di trovare i Reel già visti su Instagram e inviarli nelle chat. La funzione è in test su WhatsApp beta per Android.

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WhatsApp sta testando su Android un pulsante che permette di condividere Reel e post Instagram nelle chat senza aprire il social network.

La schermata raccoglie i video visualizzati di recente, quelli salvati e quelli a cui è stato messo Mi piace.

La funzione richiede il collegamento al Centro gestione account Meta ed è riservata per ora ad alcuni beta tester; non è nota la data del rilascio generale.

Condividere un Reel di Instagram su WhatsApp potrebbe diventare più semplice. Nell’ultima versione beta dell’app per Android è comparso un nuovo pulsante nel menu degli allegati delle conversazioni, che permette di recuperare i video già visualizzati su Instagram e inviarli in chat senza dover aprire il social network. La novità, segnalata da WABetaInfo, è al momento disponibile soltanto per alcuni utenti che partecipano al programma beta.

Come funziona il nuovo pulsante Reel su WhatsApp

Il pulsante Reel si trova direttamente nel menu utilizzato per allegare contenuti a una conversazione. Toccandolo, si apre una schermata dalla quale è possibile scegliere il video da inviare al proprio contatto. La funzione permette di condividere anche i post di Instagram.

In realtà, WhatsApp consentiva già dal mese scorso di recuperare i contenuti di Instagram senza passare da un’app all’altra. La procedura, però, era meno immediata: bisognava aprire il selettore dei contenuti multimediali e cercare Instagram tra le sorgenti disponibili.

La stessa integrazione comprende anche Facebook e può essere utilizzata per pubblicare aggiornamenti di Stato su WhatsApp.

Con il nuovo pulsante, invece, basta aprire il menu degli allegati per accedere direttamente ai Reel. La scorciatoia rende quindi più immediata una funzione che, fino a questo aggiornamento, era nascosta all’interno della galleria.

Come trovare i Reel già visualizzati su Instagram

Una volta aperta la nuova schermata, WhatsApp permette di ritrovare i Reel in base alle attività svolte su Instagram. La prima scheda, chiamata Recents, raccoglie i video guardati di recente. È particolarmente comoda quando si vuole inviare a qualcuno un filmato appena visto, senza dover tornare su Instagram per cercarlo.

Chi vuole recuperare un contenuto conservato in precedenza può invece aprire la sezione Saved, dove compaiono i Reel salvati sul proprio account Instagram.

C’è poi la scheda Liked, che raccoglie i video ai quali è stato lasciato un Mi piace. Dopo aver individuato il Reel desiderato, basta selezionarlo per condividerlo nella conversazione WhatsApp.

Nuova funzione WhatsApp: chi può utilizzarla e quando arriverà

Per utilizzare la scorciatoia è necessario che l’account WhatsApp sia collegato al Centro gestione account di Meta, conosciuto anche come Accounts Center. Senza questo collegamento, il pulsante Reel non compare nel menu degli allegati.

L’associazione degli account rimane comunque facoltativa. Chi preferisce mantenere WhatsApp separato dagli altri servizi di Meta può continuare a utilizzare l’app senza attivare l’integrazione.

La novità è stata individuata nella versione WhatsApp beta per Android 2.26.42.9, disponibile attraverso Google Play Store. Il rilascio sta avvenendo gradualmente e, per il momento, riguarda soltanto alcuni beta tester. Questo significa che il pulsante potrebbe non comparire anche dopo aver installato la versione compatibile.

WhatsApp non ha ancora annunciato quando la scorciatoia sarà disponibile per tutti gli utenti nella versione stabile dell’app.

Le novità introdotte nelle versioni beta di WhatsApp arrivano spesso nell’app stabile dopo alcune settimane, anche se i tempi possono variare. Il rilascio dipende dall’andamento dei test e non è garantito che ogni funzione venga distribuita rapidamente. Per il nuovo pulsante Reel bisognerà quindi attendere ulteriori aggiornamenti, prima di capire quando sarà effettivamente disponibile per tutti gli utenti.