Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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WhatsApp è un vero e proprio cantiere aperto, con tante novità che, mese dopo mese, vanno ad aumentare le potenzialità e le funzionalità del servizio di messaggistica. Come svelato da WABetaInfo, è in arrivo un’interessante novità per l’app che avviserà l’utente se qualcuno sta leggendo le chat da un altro dispositivo collegato al proprio account. Questa funzione è in fase di test ed è stata individuata all’interno dell’ultima versione beta dell’app per dispositivi Android. Ecco tutti i dettagli in merito a questo nuovo sistema ancora in sviluppo.

Una funzione molto comoda

WhatsApp, come noto, utilizza un sistema che consente agli utenti di poter utilizzare il proprio account da più dispositivi in contemporanea. L’account è legato a un dispositivo principale (uno smartphone Android o un iPhone) a cui è possibile abbinare nuovi dispositivi tramite la sezione Dispositivi collegati. In questo modo è possibile utilizzare il proprio account su smartphone, tablet e computer. La funzione è utilizzata anche per la truffa del Ghost Pairing.

Questo sistema espone a un rischio: qualcuno potrebbe leggere le nostre chat da un altro dispositivo collegato all’account. La nuova funzione di WhatsApp punta ad avvisare l’utente in merito all’utilizzo non autorizzato di uno dei dispositivi collegati. Facciamo un esempio per chiarire meglio la questione.

Immaginiamo di aver collegato al nostro account WhatsApp anche il computer dell’ufficio. In questo modo, è possibile accedere alle chat anche dalla propria postazione di lavoro. Grazie alla nuova funzionalità, se qualcuno dovesse accedere alle chat di WhatsApp dal computer dell’ufficio in un momento in cui stiamo utilizzando l’app in un altro luogo dallo smartphone, il sistema si attiverà.

Una notifica sarà inviata allo smartphone per avvisare dei rischi per la propria privacy. A questo punto sarà possibile disconnettere il computer dal proprio account WhatsApp per eliminare il problema. Il sistema prevede l’invio di una notifica sul dispositivo principale (lo smartphone) solo in caso di utilizzo contemporaneo di due dispositivi (il principale e uno collegato). In questo modo, il sistema è meno invasivo, ma la protezione presenta alcuni limiti.

Lo sviluppo continua

La nuova funzionalità di WhatsApp, che si affianca agli username, è in fase di sviluppo e le sue caratteristiche potrebbero cambiare nel corso del prossimo futuro. Attualmente, come detto, il sistema che rileva un possibile utilizzo non autorizzato, avvisando l’utente, è in fase di test per l’app Android ma arriverà anche su iOS.

Tale sistema potrebbe essere modificato nel corso delle prossime settimane, con l’aggiunta di nuove opzioni e di funzionalità extra per renderlo ancora più efficace e personalizzabile. Ulteriori dettagli in tal senso arriveranno a breve.

Ricordiamo che WhatsApp, salvo rari casi, non fornisce anticipazioni ufficiali in merito alle novità in arrivo per la versione stabile dell’app. Di conseguenza, per ora, non ci sono ulteriori dettagli in merito al nuovo sistema.

Bisogna aggiungere, inoltre, che questa nuova funzionalità potrebbe anche non essere rilasciata in versione stabile, nel caso in cui la fase di test non dovesse garantire risultati positivi. In ogni caso, ne sapremo di più nel corso del prossimo futuro.