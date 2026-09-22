Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Continua il programma di aggiornamento di WhatsApp che migliora le opzioni di personalizzazione dell'interfaccia con temi e sfondi. Ecco tutti i dettagli in merito.

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WhatsApp continua a rinnovarsi, con tante novità che, aggiornamento dopo aggiornamento, arricchiscono l’applicazione di messaggistica, offrendo un’esperienza utente sempre più completa e soddisfacente.

Le ultime novità sono state appena introdotte nella versione beta di Android e, in futuro, saranno rese disponibili a tutti gli utenti dell’applicazione.

Ad anticipare le nuove funzioni di WhatsApp è un report di Wabetainfo, magazine specializzato che si conferma una fonte affidabile per quanto riguarda le novità in arrivo per WhatsApp.

Il pacchetto di novità per l’applicazione riguarda temi e sfondi animati, permettendo agli utenti di poter personalizzare meglio l’interfaccia, con nuovi elementi.

In aggiunta, sono in arrivo anche altre funzionalità pensate per migliorare l’applicazione. Ecco i dettagli completi.

Più personalizzazione per WhatsApp

Il nuovo aggiornamento prevede una riorganizzazione della sezione temi, che ora è composta da cinque diverse categorie (In evidenza, Natura, Live, Minimale e Doodle).

La categoria Live include sfondi animati invece delle tradizionali opzioni statiche. Questi elementi sono riconoscibili dall’apposito badge situato nell’angolo della miniatura. Gli sfondi, inoltre, sono ora suddivisi in due categorie (Vivace e Sfumato), in base alle caratteristiche.

Per gli utenti che intendono personalizzare l’applicazione c’è sempre la possibilità di optare per una foto della propria galleria o per la generazione di uno sfondo utilizzando l’intelligenza artificiale.

Da segnalare che WhatsApp seleziona in automatico il colore della bolla dei messaggi, andando a impostare il contrasto migliore per garantire una visualizzazione delle conversazioni ottimale.

Ricordiamo che, di recente, l’app ha introdotto anche la funzione Scam Alert.

Le altre funzionalità inedite per l’app

Non ci sono solo nuove funzioni per la personalizzazione dell’applicazione in arrivo su WhatsApp. L’app, infatti, continua ad aggiornarsi e ad arricchirsi con nuove funzionalità.

Tra queste troviamo la possibilità di effettuare chiamate anche con chi non ha WhatsApp. Il sistema funziona in modo semplice, con un link di chiamata che permette a chi non ha l’applicazione di poter avviare una telefonata via web con l’utente che lo ha invitato. Per poter avviare la chiamata, l’host dovrà accettare l’ingresso dell’utente invitato.

Da segnalare anche un arricchimento della funzione di trascrizione dei vocali che ora supporta nuove lingue, tra cui anche l’italiano. La procedura di trascrizione viene gestita direttamente sul dispositivo, senza inviare l’audio a un server esterno.

In aggiunta, WhatsApp sta lavorando anche a una funzione di dettatura vocale, in grado di convertire la voce in un messaggio di testo. Questo meccanismo permetterà di semplificare l’invio dei messaggi in tutte quelle condizioni in cui non è possibile scrivere direttamente.

Su iOS, inoltre, è in arrivo anche una funzione di ricerca rapida, accessibile scorrendo verso l’alto nelle chat. Questo sistema è studiato per semplificare la ricerca di un determinato contenuto all’interno di chat con tanti messaggi. Tutte queste novità saranno integrate nell’applicazione, in modo graduale, nel corso del prossimo futuro, garantendo un ulteriore miglioramento del servizio proposto agli utenti.