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WhatsApp introduce tre strumenti per rendere più ordinate le chat di gruppo, con notifiche mirate, sondaggi più chiari e collegamenti rapidi tra partecipanti.

La menzione @tutti avvisa l’intero gruppo anche con chat silenziate, ma resta limitata agli amministratori nelle conversazioni più numerose e può essere disattivata.

I sondaggi guadagnano scadenza, voto anonimo e modifica entro 15 minuti, mentre la creazione di sotto-gruppi diventa immediata e più pratica.

Gestire la chat della classe, il gruppo di calcetto o il coordinamento del lavoro sta per diventare meno caotico. WhatsApp ha introdotto tre novità concrete per le conversazioni di gruppo: la menzione collettiva @tutti per le comunicazioni importanti, i sondaggi a tempo e con voto anonimo, e la creazione rapida di sotto-gruppi con un solo tocco.

Ultimo aggiornamento WhatsApp: cosa cambia

Organizzare una cena tra amici o mettere d’accordo i genitori per il regalo della maestra richiede spesso una pazienza titanica.

WhatsApp rappresenta ormai l’infrastruttura quotidiana per oltre 3 miliardi di utenti nel mondo, eppure basta un messaggio perso nella chat per scatenare il malinteso.

L’ultimo aggiornamento della piattaforma punta a risolvere proprio queste piccole frustrazioni pratiche, migliorando la convivenza nelle conversazioni collettive, più comunemente note come gruppi WhatsApp.

Come funziona la menzione collettiva per avvisare la chat

La novità principale riguarda l’introduzione della menzione @tutti su WhatsApp.

Per usarla basta scrivere questa stringa all’interno della conversazione: si invia, così, una notifica prioritaria a tutti i partecipanti, superando anche l’eventuale silenziamento della chat impostato dai singoli utenti.

Per evitare che lo strumento si trasformi in una fonte continua di disturbo, Meta ha previsto precise limitazioni:

Nelle chat con più di 32 partecipanti, la menzione può essere utilizzata esclusivamente dagli amministratori.

Chi desidera proteggere la propria tranquillità può disattivare la ricezione delle notifiche da @tutti direttamente nelle impostazioni dell’applicazione, selezionando appunto la voce disattiva notifiche.

Si tratta di una soluzione pensata per le vere emergenze quotidiane: un cambio d’orario dell’ultimo minuto, una comunicazione scolastica improvvisa o un avviso di lavoro fondamentale.

Votazioni più chiare con i nuovi sondaggi WhatsApp

I sondaggi rappresentano uno strumento agile per prendere decisioni senza intasare la bacheca di messaggi, ma finora presentavano diversi limiti. L’aggiornamento introduce tre correzioni sostanziali per i sondaggi WhatsApp:

Scadenza del voto: è possibile impostare un termine orario oltre il quale la votazione si chiude automaticamente, evitando discussioni infinite. Dopo aver selezionato la voce sondaggio toccando l’ icona della graffetta , nelle impostazioni del sondaggio si può attivare la voce imposta ora di fine .

è possibile impostare un termine orario oltre il quale la votazione si chiude automaticamente, evitando discussioni infinite. Dopo aver selezionato la toccando l’ , nelle si può attivare la voce . Voto anonimo: la possibilità di nascondere le preferenze dei partecipanti aiuta a raccogliere pareri sinceri, eliminando il condizionamento reciproco tra i membri del gruppo. Per attivare la funzione, stesso percorso di prima, per poi selezionare la voce nascondi nomi degli utenti che hanno votato .

la possibilità di nascondere le preferenze dei partecipanti aiuta a raccogliere pareri sinceri, eliminando il condizionamento reciproco tra i membri del gruppo. Per attivare la funzione, stesso percorso di prima, per poi selezionare la voce nascondi . Modifica entro 15 minuti: gli errori di battitura nella domanda o nelle opzioni possono essere corretti entro un quarto d’ora dalla pubblicazione, senza dover cancellare e ricreare il sondaggio.

Creare sotto-gruppi in un solo passaggio

Chiunque gestisca una chat numerosa conosce la necessità di creare conversazioni parallele per argomenti specifici, come l’organizzazione di una sorpresa o un sotto-progetto lavorativo. Fino ad oggi era necessario creare un nuovo gruppo e cercare i contatti uno per uno in rubrica.

La nuova funzione consente di selezionare i membri desiderati direttamente dalla chat di gruppo WhatsApp originale e avviare una nuova conversazione istantaneamente. Una modifica semplice che evita passaggi farraginosi e rispetta il tempo degli utenti.