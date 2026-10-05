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WhatsApp può impedire l’accesso anche con l’app aggiornata se Android o iOS sono considerati troppo vecchi.

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WhatsApp può bloccare l’accesso su alcuni smartphone se il sistema operativo è troppo vecchio, anche con l’app aggiornata all’ultima versione.

Il controllo arriva dai server del servizio e mostra una schermata che invita a installare l’aggiornamento software disponibile su Android o iOS.

La scelta punta a ridurre i rischi di sicurezza legati ai dispositivi non aggiornati, mentre restano ancora ignoti i modelli davvero coinvolti.

WhatsApp potrebbe smettere di funzionare su alcuni smartphone anche quando l’app è aggiornata all’ultima versione. Il motivo è una nuova misura di sicurezza che impedisce l’accesso al servizio quando il sistema operativo del telefono viene considerato troppo vecchio. La novità interessa alcuni utenti Android e iPhone.

WhatsApp non funziona?

Il controllo viene applicato direttamente dai server di WhatsApp. Non serve quindi scaricare una nuova versione dell’app perché il blocco possa comparire. Anche due persone che utilizzano la stessa release di WhatsApp potrebbero trovarsi in situazioni diverse, a seconda del sistema operativo installato sullo smartphone.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la misura è in distribuzione soltanto su alcuni account. WhatsApp non ha specificato quali versioni di Android o iOS facciano scattare la limitazione.

WhatsApp blocca l’accesso se il sistema operativo è troppo vecchio

Quando WhatsApp rileva un sistema operativo non sufficientemente aggiornato, durante il tentativo di accesso compare una schermata dedicata. Il messaggio invita ad aprire le impostazioni dello smartphone e a installare l’ultimo aggiornamento software disponibile.

Dopo aver aggiornato Android o iOS, è possibile tornare nell’app e completare l’accesso. La stessa schermata spiega anche come verificare quale versione del sistema operativo è installata sul telefono.

L’avviso non può essere ignorato: chi lo riceve non può continuare a usare WhatsApp senza prima aggiornare il dispositivo.

Va distinta, quindi, la versione dell’app da quella del sistema operativo. Installare l’ultima release di WhatsApp non risolve il problema se il blocco dipende dal software dello smartphone.

La situazione può diventare più complicata sui telefoni meno recenti, soprattutto se il produttore ha già interrotto gli aggiornamenti del sistema operativo. WhatsApp, però, non ha pubblicato una lista precisa dei dispositivi interessati. Al momento non è quindi possibile sapere quali modelli rischiano effettivamente di perdere l’accesso.

Perché WhatsApp chiede di aggiornare Android e iOS?

La scelta è legata alla sicurezza. Un sistema operativo non aggiornato può contenere vulnerabilità già note e quindi esporre maggiormente il dispositivo a possibili attacchi.

La crittografia end-to-end di WhatsApp continua a proteggere le conversazioni durante lo scambio dei messaggi. Non può però impedire a un eventuale malware già presente sul telefono di accedere alle informazioni direttamente dal dispositivo.

Il nuovo avviso, dunque, non segnala una vulnerabilità critica di WhatsApp. Il controllo riguarda il sistema operativo sul quale viene eseguita l’app e il livello di sicurezza che riesce ancora a garantire.

Se WhatsApp smette improvvisamente di consentire l’accesso, conviene quindi controllare subito le impostazioni dello smartphone. Se compare la nuova schermata, bisogna verificare la presenza di un aggiornamento di Android o iOS e installarlo prima di riprovare. Rimane invece da chiarire cosa succederà sui dispositivi che non possono più ricevere una versione del sistema operativo considerata sufficientemente recente.

Al momento, il nuovo controllo sembra essere in distribuzione soltanto su alcuni account, ma non è escluso che WhatsApp possa estenderlo progressivamente a una platea più ampia. Se la misura dovesse diventare generalizzata, il problema riguarderebbe soprattutto gli smartphone che non ricevono più aggiornamenti del sistema operativo.

In questi casi, alcuni utenti potrebbero essere costretti a cambiare telefono per continuare a utilizzare WhatsApp. Per capire quanto sarà diffuso il blocco, però, bisognerà attendere indicazioni più precise sulle versioni di Android e iOS considerate ancora compatibili.