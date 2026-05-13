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WhatsApp può scaricare correttamente un PDF senza riuscire ad aprirlo. Ecco le cause più comuni e le soluzioni da provare su smartphone.

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Può capitare che WhatsApp scarichi correttamente un documento PDF senza però riuscire ad aprirlo. In alcuni casi compare un errore generico, in altri il file resta bloccato in caricamento oppure non viene visualizzato dal lettore integrato del dispositivo. Le cause possono essere diverse, ma nella maggior parte dei casi esistono soluzioni rapide e abbastanza semplici da applicare.

Spesso non si tratta di un malfunzionamento permanente di WhatsApp, ma di un conflitto legato al sistema operativo o al visualizzatore PDF installato sullo smartphone.

Controllare se il PDF è protetto

Una delle cause più comuni riguarda la presenza di una password o di restrizioni di protezione sul documento. Alcuni file PDF richiedono autorizzazioni specifiche per poter essere aperti o modificati e WhatsApp potrebbe non riuscire a gestirli correttamente.

In questi casi, è importante verificare di avere il permesso per visualizzare il documento ed eventualmente inserire la password richiesta dal file.

WhatsApp non apre i PDF: riavviare il dispositivo può risolvere il problema

Se il PDF continua a non aprirsi anche dopo il download, una soluzione semplice consiste nel riavviare lo smartphone. Alcuni processi temporanei del sistema operativo o delle applicazioni possono infatti interferire con la corretta apertura dei documenti.

Dopo il riavvio, conviene provare nuovamente ad aprire il file direttamente dalla chat di WhatsApp oppure dalla cartella Download del device.

Verificare il lettore PDF predefinito

Un’altra causa frequente è l’assenza di un’app compatibile per la lettura dei PDF oppure una configurazione errata delle applicazioni predefinite. Su Android è possibile controllare quale visualizzatore sia associato ai file .pdf entrando nelle impostazioni del dispositivo.

Bisogna aprire Impostazioni, entrare nella sezione App e successivamente in App predefinite. Da lì è possibile verificare che i file PDF vengano aperti tramite un’app compatibile come Adobe Acrobat Reader. Il percorso può variare leggermente in base allo smartphone e alla versione di Android installata.

Su iPhone non esiste invece un’impostazione equivalente a quella presente su Android per scegliere manualmente l’app predefinita dedicata ai PDF. iOS gestisce automaticamente il visualizzatore in base all’app utilizzata e al contenuto aperto.

Se sul dispositivo manca un’app compatibile con i PDF oppure il sistema incontra un conflitto interno, WhatsApp potrebbe non riuscire ad avviare correttamente il documento scaricato.

Attenzione alle app di stampa di terze parti

Anche alcune applicazioni dedicate alla stampa wireless possono interferire con l’apertura dei PDF. In presenza di problemi persistenti può quindi essere utile verificare se sullo smartphone siano installate app di stampa di terze parti.

Disattivarle temporaneamente o rimuoverle consente di capire se il problema dipende proprio da quei servizi. In diversi casi, i PDF tornano ad aprirsi normalmente subito dopo la disinstallazione dell’app problematica.

Aggiornare WhatsApp e il visualizzatore PDF

Anche versioni obsolete delle applicazioni possono causare incompatibilità con alcuni documenti. Per questo motivo è importante mantenere aggiornati sia WhatsApp sia il lettore PDF installato sul dispositivo.

Gli aggiornamenti possono correggere bug legati alla gestione dei file e migliorare la compatibilità con standard PDF più recenti.

Esportare un file PDF su PC

Se il documento continua a non aprirsi anche dopo tutti questi controlli, un’alternativa utile consiste nell’esportare il file su PC e provare ad aprirlo da un altro dispositivo.

In questo modo è possibile capire se il problema dipenda effettivamente dal PDF oppure dallo smartphone utilizzato.