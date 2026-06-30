Arriva il nome utente su WhatsApp: cos'è e come funziona
WhatsApp aggiunge una novità importante al servizio: arriva il nome utente che punta a sostituire il numero di cellulare. Ecco come funziona
WhatsApp continua a registrare l’arrivo di novità con l’obiettivo di proporre un’applicazione sempre più ricca e completa, in modo da affermare, sempre di più, il suo ruolo di app di riferimento per il settore della messaggistica.
Tra le novità dell’app c’è anche il nome utente, destinato a diventare un identificativo alternativo al numero di telefono per WhatsApp. Grazie a questa nuova funzione, gli utenti potranno accedere a WhatsApp con un username, senza bisogno di fornire il recapito di telefono.
Si tratta di un sistema che, come spiegato da Meta, è pensato per offrire agli utenti la possibilità di utilizzare il servizio senza la necessità di condividere informazioni personali, come il numero di cellulare.
Questa funzione punta a semplificare le comunicazioni, soprattutto con persone conosciute da poco, gruppi di utenti e attività commerciali a cui non bisognerà fornire il numero di cellulare ma solo il proprio username.
Ecco tutti i dettagli in merito al nome utente di WhatsApp.
Aperte le prenotazioni
Per la fase iniziale, gli utenti (oltre 3 miliardi di persone utilizzano WhatsApp) hanno la possibilità di prenotare il nome utente desiderato. Per farlo è sufficiente seguire una semplice procedura.
La prima cosa da fare è aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, verificando la disponibilità dell’aggiornamento tramite lo store del proprio smartphone.
A questo punto bisognerà andare in Impostazioni e poi scegliere Account. In questa sezione sarà possibile selezionare la voce Nome utente.
Raggiunta la nuova pagina, è possibile indicare l’username desiderato. In futuro, una notifica avviserà l’utente in merito alla disponibilità dell’username, con la possibilità di completare la registrazione.
La possibilità di richiedere il nome utente è disponibile sia su Android che su iPhone. Non è possibile richiedere un nuovo username da un dispositivo collegato, ma solo dal proprio dispositivo principale.
Gli utenti italiani di WhatsApp hanno già la possibilità di avviare la procedura per la prenotazione del proprio username. Il rilascio di questa nuova funzione è in corso proprio in queste ore.
Ricordiamo che l’app sta lavorando anche a una nuova funzione per mostrare lo stato online. L’app, inoltre, ha introdotto da tempo una funzione anti-spam per le chiamate.
Non ci sarà la ricerca pubblica
Il sistema dei nomi utente in WhatsApp è pensato per garantire la massima privacy degli utenti. Per questo motivo, Meta non ha intenzione di creare una directory pubblica con tutti gli username.
In sostanza, non ci sarà un motore di ricerca interno all’app che consentirà di trovare un utente tramite il suo username.
Per avviare una conversazione, quindi, sarà necessario conoscere il suo nome utente, esattamente come oggi è necessario conoscere il suo numero di cellulare.
In aggiunta, gli utenti WhatsApp potranno attivare un livello di protezione extra che prevede l’aggiunta di una “chiave del nome utente”.
In questo modo, gli altri utenti dell’applicazione dovranno aggiungere un codice extra per poter inviare il proprio messaggio. Il solo inserimento del nome utente non sarà sufficiente.