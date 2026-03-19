Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

WhatsApp trasforma il layout su iPhone e non solo: svolta multi-account in arrivo

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Gli utenti WhatsApp che posseggono un iPhone si sono resi conto che qualcosa è cambiato. La barra di navigazione in basso non è più la stessa. Niente panico, non si tratta di una problematica personale ma di un processo di trasformazione dell’app di messaggistica di Meta.

La piattaforma ha iniziato il rilascio globale di un aggiornamento molto interessante. Quella che può apparire come una semplice modifica estetica, infatti, cela una mini rivoluzione per gli utenti Apple. Il simbolo dell’ingranaggio che indicava la sezione “Impostazione”, di colpo è sparito. A sostituirlo è la foto profilo utente, insieme con una dicitura: “Tu”.

Dopo essere rimasto confinato a lungo nella versione Beta, questo cambiamento è ora disponibile nella versione 2.26.8.76 per i soli dispositivi iOS. Un tassello chiave per abilitare il multi-account. Ed ecco di cosa si tratta.

Perché WhatsApp ha bisogno della tua faccia

Dall’icona si passa alla foto profilo e, di fatto, si tratta di una scelta meramente funzionale. Si mira infatti a un layout che possa garantire un feedback visivo immediato sull’identità che sta utilizzando in quel momento il dispositivo, così da non generare confusione. Un po’ quello che accade con i profili Google, con la nostra foto o immagine generica del profilo in altro a destra.

Tutto con questo diventa fondamentale con l’introduzione del multi-account. Di colpo l’icona “Tu” si trasforma in un indicatore di stato imprescindibile. Guardando la parte bassa dello schermo, si potrà capire istantaneamente se si sta usando il profilo privato o quello lavorativo, ad esempio. Nessun bisogno di navigare tra i menu per averne conferma.

All’interno della sezione, almeno per il momento, la struttura resta familiare:

sotto-menu per la privacy;

chat;

notifiche.

Tutto è esattamente dove l’avete lasciato, ma la porta per il secondo account è ormai socchiusa.

Cos’è il multi-account: addio al doppio telefono

A inizio 2025 abbiamo rilevato i primi indizi della funzione multi-account di WhatsApp. Le recenti build (come la 25-34.10.72) hanno però reso il tutto più concreto. Gli utenti che hanno già ricevuto l’abilitazione lato server troveranno, di fianco all’icona del codice QR, un piccolo pulsante o una sezione denominata “Account List”.

Questo sviluppo dell’app consentirà di:

aggiungere un secondo profilo senza dover disconnettere quello principale;

passare da un numero all’altro con un semplice tocco, eliminando soluzioni macchinose come WhatsApp Business o l’uso di due dispositivi fisici;

ricevere notifiche separate, gestendo database di chat distinti, mantenendo una netta separazione tra privato e pubblico/lavorativo.

La trasformazione della voce in “Tu”, inoltre, spinge WhatsApp ad allinearsi al resto della famiglia Meta. Instagram e Facebook pongono il profilo personale al centro della scena e dell’intera esperienza di navigazione.

Questo è dunque un segnale chiaro: WhatsApp non mira più a essere soltanto uno spazio dedicato alla messaggistica. Ambisce a un’identità digitale completa. La trasformazione sta avvenendo in maniera graduale ma, di fatto, la trasformazione social è sempre più vicina.