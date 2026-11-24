Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Su WhatsApp sono in fase di test i messaggi di testo visualizzabili una sola volta, con protezioni contro screenshot, copie e inoltri

iStock

WhatsApp sta testando su iPhone e Android i messaggi di testo a visualizzazione singola, che scompaiono dopo essere stati aperti.

La funzione blocca copia, inoltro, salvataggio e acquisizioni dello schermo, ma non impedisce di fotografare il messaggio con un altro dispositivo.

Disponibile per ora soltanto ad alcuni beta tester, si distingue dai messaggi effimeri e non ha ancora una data di lancio ufficiale.

Una password da girare a un collega, il codice del cancello per l’amico in ritardo, una confidenza che sarebbe meglio non lasciare scritta: per chi ha iOS su WhatsApp, finora, ogni testo inviato restava in chat finché qualcuno non decideva di cancellarlo.

L’app di Meta sta lavorando per cambiare le cose e, dopo Android, ha portato sugli iPhone di alcuni beta tester una funzione attesa da anni. Riguarda il tipo di messaggio più semplice e diffuso, quello scritto.

Cosa sono i messaggi di testo visualizzabili una volta?

L’opzione Visualizza una volta esiste su WhatsApp da tempo: nel 2021 è arrivata per foto e video e a fine 2023 si è estesa ai messaggi vocali, come racconta il blog ufficiale di WhatsApp. Il principio è sempre lo stesso: il destinatario apre il contenuto, lo guarda o lo ascolta e poi non può più recuperarlo.

All’appello mancava proprio il testo. Chi voleva mandare un’informazione destinata a sparire dopo la lettura doveva arrangiarsi, per esempio scrivendola, facendone uno screenshot e inviandolo come immagine a visualizzazione singola.

Un giro lungo per un’esigenza comune, che app come Messenger, Instagram, Snapchat e Telegram avevano già risolto. Con la versione beta 26.45.10.73 per iOS, una parte degli utenti iPhone iscritti al programma di test può finalmente inviare messaggi di testo a visualizzazione singola.

Come si inviano e cosa vede chi li riceve?

Il funzionamento è intuitivo: si scrive il messaggio come sempre e, invece di toccare il tasto di invio, lo si tiene premuto: compare un menu con due voci, una per programmare l’invio e una per attivare la modalità Visualizza una volta. Scegliendo quest’ultima il messaggio parte subito. Per il momento le due opzioni si escludono a vicenda, quindi un testo a lettura singola non si può programmare.

Il destinatario, dal canto suo, deve toccare il messaggio per leggerlo. Il testo si apre in una schermata separata, accompagnato da un avviso sulle protezioni attive: copia, inoltro e salvataggio sono disattivati, e risultano bloccati anche gli screenshot e le registrazioni dello schermo.

Una volta chiusa la schermata, il contenuto sparisce per entrambi. Nella conversazione resta soltanto l’indicazione dell’avvenuta apertura, visibile anche a chi ha spedito il messaggio. La funzione è pensata per le chat individuali e per i gruppi, mentre nei canali resterà esclusa.

Che differenza c’è con i messaggi effimeri?

Confondere le due cose è facile, perché dal 2020 WhatsApp offre già i messaggi effimeri. Si attivano per un’intera chat e cancellano i messaggi dopo un intervallo scelto in anticipo (24 ore, 7 o 90 giorni), anche quando nessuno li ha letti. Nel frattempo, però, il testo resta visibile e chi lo riceve può copiarlo o salvarlo con uno screenshot.

La visualizzazione singola segue una logica opposta. Si applica al singolo messaggio, resta in attesa finché il destinatario non lo apre e scompare subito dopo la lettura, senza lasciare tracce recuperabili. È lo strumento più adatto alle informazioni delicate, come una password, un codice di accesso o un dato personale da condividere una volta sola.

Quando arriva per tutti e quali limiti ha?

Per ora la novità è riservata a una parte dei beta tester. Su Android la distribuzione è partita a metà novembre con la versione di prova 2.26.45.6, e anche lì la funzione non è ancora approdata alla versione stabile dell’app. Meta non ha comunicato date ufficiali. Il fatto che i test procedano in parallelo sui due sistemi operativi lascia pensare a un rilascio generale in tempi ragionevoli.

Vale la pena ricordare che nessuna protezione software è infallibile. Il blocco degli screenshot impedisce di catturare lo schermo dal telefono che riceve il messaggio, e nulla vieta a chi lo legge di fotografarlo con un altro dispositivo. In passato, inoltre, WhatsApp ha dovuto correggere un bug che permetteva di aggirare la visualizzazione singola di foto e video. La nuova funzione aggiunge quindi un livello di riservatezza utile, mentre la regola di buon senso resta la stessa: le informazioni più riservate vanno condivise solo con persone di cui ci si fida.