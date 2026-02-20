Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che consentirà di nascondere parti di un messaggio attraverso un formato “spoiler”. La novità è emersa nella versione beta Android 2.26.7.10 distribuita tramite Google Play Beta Program e, per ora, è ancora in fase di sviluppo.

L’obiettivo è offrire uno strumento capace di evitare rivelazioni indesiderate nelle chat, soprattutto nei gruppi in cui si commentano serie TV, film, eventi sportivi o libri con tempi di fruizione diversi tra gli utenti.

Come funziona lo spoiler su WhatsApp?

La funzione sarà integrata nel menu di formattazione del testo. Per attivarla sarà sufficiente selezionare la parte di messaggio da nascondere e scegliere l’opzione “Spoiler” dal menu a tendina. Il sistema inserirà automaticamente due barre verticali all’inizio e alla fine del testo selezionato.

Una volta inviato, il contenuto non sarà immediatamente leggibile nella conversazione. Al suo posto comparirà un blocco oscurato. Per visualizzarlo, il destinatario dovrà toccare manualmente la bolla del messaggio.

Il formato spoiler potrà essere applicato sia all’intero messaggio sia a una singola porzione di testo. Questo permetterà, ad esempio, di nascondere un nome, un risultato, una città o un dettaglio narrativo lasciando visibile il resto della frase.

Al momento il supporto riguarda esclusivamente i messaggi testuali. Non ci sono indicazioni su un’eventuale estensione a immagini o ad altri contenuti multimediali.

La funzione nasce anche come alternativa a una soluzione adottata da alcuni utenti, che inviano informazioni sensibili tramite immagini “visualizza una volta”. In quel caso, però, il contenuto scompare dopo l’apertura e non può essere consultato nuovamente. Con il formato spoiler, invece, il messaggio resterà disponibile nella chat anche dopo essere stato rivelato.

WhatsApp, quando arrivano i messaggi coperti?

La funzione spoiler non è ancora accessibile nemmeno ai beta tester. Le informazioni disponibili indicano che lo sviluppo è in corso e che il rilascio avverrà con un aggiornamento futuro.

Non è stata comunicata alcuna data per l’arrivo nella versione stabile dell’app, né sono stati forniti dettagli su un possibile debutto su iOS. Come spesso accade per le novità di WhatsApp, la distribuzione dovrebbe avvenire in modo graduale dopo la fase di test interna.

Per ora, dunque, i messaggi coperti restano una funzione in lavorazione. Se e quando sarà attiva, offrirà un controllo più preciso su ciò che viene mostrato in chat e sul momento in cui scegliere di scoprirlo.

I messaggi spoiler in altre app

Il meccanismo dei messaggi coperti non è una novità assoluta nel panorama della messaggistica. Piattaforme come Discord e Telegram adottano da tempo una sintassi basata sulle barre verticali per oscurare porzioni di testo, che diventano visibili solo dopo un’azione volontaria dell’utente.

L’introduzione di una funzione analoga su WhatsApp si inserisce in una tendenza già consolidata, adattandola all’ecosistema dell’app più utilizzata per le chat private e di gruppo. La piattaforma continua infatti ad ampliare i propri strumenti, introducendo progressivamente novità come le chiamate nella versione web, impostazioni dell’account più restrittive, abbonamenti Premium e altre soluzioni pensate per rafforzare controllo e flessibilità d’uso.