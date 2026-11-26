Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

WhatsApp lancia i messaggi programmati per chat e gruppi: ecco come inviare testi, foto e video fino a 14 giorni dopo, anche a telefono spento

WhatsApp

WhatsApp ha annunciato l’introduzione dei messaggi programmati, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma e che già diversi altri servizi concorrenti, a partire da Telegram, hanno implementato da tempo.

Si tratta di un nuovo passo in avanti del programma di crescita dell’app di Meta che, negli ultimi mesi, ha registrato l’arrivo di numerose funzionalità inedite, andando a incrementare in modo significativo il suo raggio d’azione.

La novità consente di comporre un messaggio e di impostarne l’invio automatico in un secondo momento, con un intervallo compreso tra 10 minuti e 14 giorni. La funzione è supportata sia nelle chat individuali sia in quelle di gruppo. Lo strumento risponde a esigenze quotidiane in cui il momento della scrittura non coincide con quello più adatto per la ricezione.

Analizziamo tutti i dettagli relativi al funzionamento dei messaggi programmati di WhatsApp che rappresentano una delle novità più interessanti di fine 2026 per l’applicazione di Meta, da tempo punto di riferimento delle comunicazioni.

Come funzionano i messaggi programmati

L’utilizzo della funzione è integrato direttamente nell’interfaccia di invio. Una volta scritto il contenuto, è sufficiente tenere premuto il pulsante di invio per selezionare la data e l’orario di consegna desiderati. La programmazione non si limita al solo testo, ma supporta anche l’invio di foto e video. Dal punto di vista del destinatario, il messaggio recapitato non presenta differenze rispetto a uno inviato in tempo reale. Chi effettua la programmazione ha anche la possibilità di consultare l’elenco completo dei messaggi in attesa di invio e di eliminarli prima della consegna in caso di ripensamenti.

Dal punto di vista tecnico, la consegna dei messaggi programmati non dipende dallo stato dello smartphone del mittente al momento stabilito: il messaggio viene comunque recapitato all’orario scelto anche se il telefono risulta spento o scarico. Anche per questa modalità resta attiva la crittografia end-to-end applicata a tutti i messaggi personali su WhatsApp. Il contenuto rimane quindi accessibile esclusivamente ai partecipanti alla conversazione e non può essere letto da soggetti terzi, inclusa la stessa piattaforma.

I messaggi programmati vanno ad affiancare diverse altre novità per l’applicazione. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, infatti, l’app riceverà anche gli sticker sonori e i messaggi che si possono leggere una volta sola, andando ad arricchire ulteriormente le tante funzionalità disponibili per gli utenti. Si tratta di un trend chiaro: WhatsApp sta colmando le sue lacune e intende crescere ancora, incrementando gli strumenti a disposizione degli utenti.

Quando saranno disponibili

Il rilascio dei messaggi programmati è previsto su scala globale e avverrà progressivamente nel corso delle prossime settimane. Bisognerà solo attendere l’aggiornamento prima di poter utilizzare questa nuova funzione che sarà disponibile sia su Android che su iPhone, oltre che sulle versioni desktop e web dell’applicazione di messaggistica di Meta. Maggiori dettagli in merito all’effettiva disponibilità dei messaggi programmati dovrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni.