Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate in assoluto e rappresenta un sistema semplice per inviare messaggi ed effettuare chiamate, tutto tramite un’unica piattaforma social.

Uno dei punti di forza dell’app è la possibilità di utilizzo multi-dispositivo, con gli utenti che possono accedere al proprio account dallo smartphone ma anche dal tablet o dal computer.

Con il nuovo aggiornamento in fase di rilascio, la versione per iPad di WhatsApp ha registrato un’importante novità, acquisendo alcune funzioni che in precedenza erano riservate all’app per iPhone (e per qualsiasi smartphone Android).

Si tratta di un passaggio importante per il servizio che punta a offrire agli utenti iPad un modo ancora più semplice per accedere all’applicazione di messaggistica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Cosa cambia per l’app su iPad

Con la nuova versione dell’applicazione, WhatsApp per iPad permette ora di creare un account direttamente sul proprio iPad, senza doverlo collegare al telefono. In precedenza, un iPad poteva essere aggiunto solo come dispositivo collegato a un account principale (opzione che, naturalmente, resta disponibile per gli utenti) mentre adesso viene equiparato a un iPhone o a uno smartphone Android.

Gli utenti possono installare WhatsApp per iPad, tramite l’App Store, e possono avviare la configurazione del proprio account, iniziando a usare l’app esclusivamente dal tablet ed, eventualmente, aggiungendo nuovi dispositivi come dispositivi collegati. C’è sempre la possibilità di aggiungere un secondo account.

Si tratta di un’aggiunta potenzialmente molto comoda che consente di ampliare le potenzialità di utilizzo dell’applicazione di messaggistica. Gli iPad sono sempre più utilizzati e sono sempre più completi. Questa nuova aggiunta rafforza le potenzialità dei tablet di Apple e conferma il ruolo da protagonista dell’app di messaggistica di Meta che da poco è disponibile anche in versione Plus.

Le altre novità

Con un post sul blog ufficiale, WhatsApp ha annunciato diverse altre novità per la sua applicazione, oltre a quanto visto in precedenza per l’utilizzo su iPad.

In particolare, c’è da segnalare un importante rinnovamento per CarPlay e Android Auto, che ora offrono diverse funzionalità aggiuntive e un’esperienza d’uso arricchita.

Da segnalare anche la possibilità di aprire i file PDF direttamente da WhatsApp, senza doverli scaricare, sfruttando una funzionalità realizzata in collaborazione con Adobe Acrobat.

Gli utenti potranno anche apportare piccole modifiche ai file, evidenziando elementi del documento oppure aggiungendo annotazioni, direttamente dalla chat. Il servizio è disponibile tramite la versione web e l’app per desktop di WhatsApp.

Un’altra novità riguarda la condivisione semplificata delle canzoni da Spotify e Apple Music. Le persone che utilizzano l’app avranno la possibilità di aggiungere un brano direttamente nello Stato di WhatsApp, in modo semplice e veloce.

Tutte queste nuove funzionalità fanno parte di un aggiornamento in fase di distribuzione per le varie versioni dell’applicazione di messaggistica.

Nel corso dei prossimi giorni, quindi, sarà possibile iniziare a sfruttare i nuovi strumenti che l’applicazione ha messo a disposizione dei suoi utenti.