Libero
HOW TO

Come inviare (sempre) foto di altissima qualità su WhatsApp?

WhatsApp ha introdotto il tasto HD per inviare foto d'alta qualità, ma non è il solo metodo e neanche il migliore: ecco la guida

Pubblicato:

Foto di Luca Incoronato

Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

App WhatsApp iStock

Avendo uno smartphone sempre in tasca, siamo di continuo tentati dallo scattare foto. Le guardiamo sul display e la qualità è ottima ma, purtroppo, quando la inviamo ad amici, parenti o colleghi, ci si ritrova a veder crollare la definizione.

Di colpo quella stessa foto appare “sgranata” o semplicemente “spenta”. Il colpevole ha un nome preciso: compressione. Con il chiaro obiettivo di risparmiare giga, rendendo l’invio istantaneo, WhatsApp tende a ridurre drasticamente la qualità dei file. C’è però una buona notizia: la piattaforma di Meta ha introdotto strumenti ufficiali e interni per dire addio ai pixel visibili.

Ecco, quindi, com’essere certi di inviare sempre e solo foto ad alta definizione, sia che usi Android o un iPhone.

Il tasto HD: metodo rapido

Non è di certo una novità l’introduzione del tasto HD, che da fine 2023 permette di effettuare una scelta pre invio. È il metodo più semplice per chi non vuole navigare nei menù:

  • apri la chat e seleziona la foto dalla galleria (o scattala al momento);
  • nella schermata di modifica, dove puoi aggiungere scritte o ritagliare, cerca in alto l’icona con la scritta HD;
  • tocca l’icona e seleziona “Qualità HD”. Noterai che la risoluzione passerà da standard a quella massima supportata dal file;
  • invia la foto, che riporterà l’etichetta “HD” a conferma del successo.

Soluzione definitiva: HD predefinito

Se sei stanco di dover premere il tasto HD ogni singola volta, WhatsApp permette ora di impostare l’invio in alta qualità come scelta automatica. È la mossa ideale per chi vuole essere certo di inviare ogni foto esattamente nel formato in cui è stata generata:

  • su Android occorre andare in Impostazioni (tre puntini in alto a destra), Spazio e dati, Qualità caricamento media e cliccare su “Qualità HD”;
  • su iPhone occorre andare in Impostazione (sezione “Tu” in basso a destra), Spazio e dati, Qualità caricamento media e scegliere “Qualità HD”.

Occorre precisare, ovviamente, che tale qualità consuma più dati, circa il doppio o anche il triplo della versione standard. Un avvertimento importante soprattutto se l’invio non avviene con rete Wi-Fi attiva. Da segnalare, poi, che lo spazio occupato in memoria sarà maggiore.

Trucco da professionisti

Nonostante l’opzione HD sia ottima, WhatsApp applica comunque una leggera ottimizzazione invisibile. Se sei un fotografo o hai bisogno che la foto arrivi identica all’originale, bit per bit (senza perdere i metadati come posizione o data), devi usare il trucco del documento:

  • nella chat, tocca l’icona della graffetta per Android o il tasto “+” per iPhone;
  • scegli Documento invece di Galleria/Foto;
  • seleziona “Scegli dalle foto” o naviga tra le cartelle del telefono;
  • invia il file e WhatsApp lo tratterà come un PDF o un foglio Excel, senza toccare neanche un pixel.
Ti suggeriamo

Compass

Ti potrebbero interessare

Gatti Seregno

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963