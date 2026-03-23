Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

WhatsApp ha introdotto il tasto HD per inviare foto d'alta qualità, ma non è il solo metodo e neanche il migliore: ecco la guida

iStock

Avendo uno smartphone sempre in tasca, siamo di continuo tentati dallo scattare foto. Le guardiamo sul display e la qualità è ottima ma, purtroppo, quando la inviamo ad amici, parenti o colleghi, ci si ritrova a veder crollare la definizione.

Di colpo quella stessa foto appare “sgranata” o semplicemente “spenta”. Il colpevole ha un nome preciso: compressione. Con il chiaro obiettivo di risparmiare giga, rendendo l’invio istantaneo, WhatsApp tende a ridurre drasticamente la qualità dei file. C’è però una buona notizia: la piattaforma di Meta ha introdotto strumenti ufficiali e interni per dire addio ai pixel visibili.

Ecco, quindi, com’essere certi di inviare sempre e solo foto ad alta definizione, sia che usi Android o un iPhone.

Il tasto HD: metodo rapido

Non è di certo una novità l’introduzione del tasto HD, che da fine 2023 permette di effettuare una scelta pre invio. È il metodo più semplice per chi non vuole navigare nei menù:

apri la chat e seleziona la foto dalla galleria (o scattala al momento);

nella schermata di modifica, dove puoi aggiungere scritte o ritagliare, cerca in alto l’icona con la scritta HD;

tocca l’icona e seleziona “Qualità HD”. Noterai che la risoluzione passerà da standard a quella massima supportata dal file;

invia la foto, che riporterà l’etichetta “HD” a conferma del successo.

Soluzione definitiva: HD predefinito

Se sei stanco di dover premere il tasto HD ogni singola volta, WhatsApp permette ora di impostare l’invio in alta qualità come scelta automatica. È la mossa ideale per chi vuole essere certo di inviare ogni foto esattamente nel formato in cui è stata generata:

su Android occorre andare in Impostazioni (tre puntini in alto a destra), Spazio e dati, Qualità caricamento media e cliccare su “Qualità HD”;

su iPhone occorre andare in Impostazione (sezione “Tu” in basso a destra), Spazio e dati, Qualità caricamento media e scegliere “Qualità HD”.

Occorre precisare, ovviamente, che tale qualità consuma più dati, circa il doppio o anche il triplo della versione standard. Un avvertimento importante soprattutto se l’invio non avviene con rete Wi-Fi attiva. Da segnalare, poi, che lo spazio occupato in memoria sarà maggiore.

Trucco da professionisti

Nonostante l’opzione HD sia ottima, WhatsApp applica comunque una leggera ottimizzazione invisibile. Se sei un fotografo o hai bisogno che la foto arrivi identica all’originale, bit per bit (senza perdere i metadati come posizione o data), devi usare il trucco del documento: