Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Non perdere più i messaggi nei gruppi affollati: scopri il nuovo filtro di WhatsApp per gestire le menzioni e le risposte in modo semplice e ordinato.

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WhatsApp è, da tempo, un punto di riferimento per le app di comunicazione, con tante novità che, mese dopo mese, puntano a garantire un’esperienza utente sempre più ricca e completa.

La prossima novità in arrivo per l’applicazione riguarderà i gruppi e punterà a mettere in ordine le conversazioni, permettendo all’utente di recuperare facilmente le risposte dirette e le menzioni ricevute.

Si tratta di una funzionalità essenziale, soprattutto per i gruppi più affollati e per cui è facile “perdere” qualche messaggio nel flusso diretto della conversazione. Andiamo a scoprire su cosa sta lavorando WhatsApp.

Una funzione in beta

Ad anticipare l’arrivo delle novità citate in apertura, è un report del magazine specializzato WABetaInfo. La versione beta 2.26.42.12 di WhatsApp per Android ha registrato l’arrivo di alcune novità legate alle conversazioni più affollate con l’arrivo di un filtro, in cima alla chat, che permette di recuperare facilmente determinate tipologie di messaggi.

Ricordiamo che WhatsApp ha appena cambiato le videochiamate, rendendole molto più accessibili e utilizzabili anche da chi non ha l’applicazione installata. Per quanto riguarda la sicurezza, invece, l’applicazione ha sviluppato le chat con restrizioni, pensate per rendere ancora più privata una conversazione con un altro utente.

Un filtro molto utile

Toccando questo nuovo tab, l’applicazione mostrerà all’utente unicamente le conversazioni in cui è stato menzionato direttamente (tramite la classica @) o in cui qualcuno ha citato un suo messaggio per rispondere.

La novità non è limitata ai soli gruppi tradizionali, ma si estende in modo intelligente anche alle Community. Si tratta di una trovata estremamente utile, soprattutto per chi fa parte di gruppi molto numerosi dove il rischio di perdersi una comunicazione importante nel fiume di messaggi è all’ordine del giorno.

A rendere il tutto più intuitivo ci pensa un comodo badge numerico sul filtro, che segnala a colpo d’occhio la quantità di menzioni o risposte ancora in sospeso. Questa implementazione risulta decisamente più comoda ed efficace delle classiche notifiche push.

Trattandosi di un’opzione pensata per migliorare l’esperienza d’uso senza risultare invadente, gli sviluppatori hanno deciso di renderla personalizzabile. WhatsApp aggiunge automaticamente il filtro all’interfaccia, ma la funzione rimane opzionale: gli utenti che preferiscono mantenere la schermata principale più pulita ed essenziale potranno disattivarlo facilmente dalle impostazioni o spostarlo nel menu secondario “Altro”.

La nuova funzione, come sottolineato in precedenza, è attualmente in fase di beta su Android ma arriverà anche su iOS. Come al solito, WhatsApp sviluppa le novità per i due sistemi operativi in modo indipendente, con tempi di rilascio che possono essere differenti. In futuro, inoltre, anche le versioni desktop dell’app integreranno questo sistema di filtri.

Per ora, quindi, non ci resta che attendere le prossime settimane per registrare l’arrivo di questa novità nell’applicazione stabile di WhatsApp. Seguiremo lo sviluppo e tutte le novità in merito.