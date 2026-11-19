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WhatsApp porta a 1500 il tetto per i gruppi e le community su Android e iOS, con attivazione graduale. Utile per grandi realtà, ma il caos resta dietro l'angolo.

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WhatsApp aumenta da 1.024 a 1.500 il limite di partecipanti nei gruppi e nelle chat delle community, con un’attivazione graduale su Android e iOS.

La modifica si applica automaticamente ai gruppi esistenti e facilita il coordinamento di comunità numerose, senza richiedere interventi agli amministratori.

Più capienza può però moltiplicare notifiche e messaggi fuori tema: gruppi grandi funzionano meglio per avvisi e coordinamento, mentre il confronto quotidiano beneficia di spazi più piccoli.

WhatsApp porta a 1500 il tetto per i contatti nei gruppi e nelle community su Android e iOS, con attivazione graduale. Si tratta di una funzione forse utile per grandi realtà, ma il caos resta dietro l’angolo.

Come funziona il nuovo limite sui gruppi WhatsApp

L‘aggiornamento in distribuzione sulle versioni più recenti per Android e iOS alza la soglia massima dei gruppi WhatsApp da 1024 a 1500 membri, estendendo la novità anche alle singole chat di gruppo WhatsApp inserite nelle community WhatsApp.

Gli amministratori non devono configurare nulla in autonomia: quando la funzione si attiva sull’account, i gruppi già esistenti passano in automatico al nuovo tetto, permettendo di aggiungere fino a 476 persone in più senza aprirne di nuovi.

Resta invariato il gruppo degli annunci delle community, che già consentiva fino a 2000 partecipanti.

L’attivazione procede per gradi nelle prossime settimane, quindi non tutti vedono subito la modifica e Meta non ha indicato una data unica di rilascio globale.

Chi al momento prova ad aggiungere contatti oltre il vecchio limite di 1024 persone senza riuscirci deve soltanto attendere che la funzione venga abilitata sul proprio profilo, mantenendo l’app aggiornata all’ultima versione disponibile sui rispettivi store ufficiali di Google e Apple.

Per gli amministratori delle community, questo passaggio automatico evita anche la necessità di sdoppiare gruppi già avviati o di migrare centinaia di contatti verso nuove stanze, mantenendo intatta la struttura organizzativa esistente all’interno dello stesso spazio condiviso.

Più spazio aiuta o complica la vita quotidiana?

Portare i gruppi WhatsApp a 1500 membri risponde all’esigenza di chi coordina realtà numerose, come comitati scolastici, associazioni, reti professionali o famiglie allargate che prima superavano il vecchio tetto.

Nella pratica, però, raccogliere 1500 persone nello stesso spazio espone a un flusso continuo di notifiche, messaggi fuori tema e interventi ripetitivi che rendono faticoso seguire il filo del discorso.

Per evitare che la conversazione diventi ingestibile, il sistema affianca all’aumento di capienza alcune funzioni pensate per orientarsi meglio: la possibilità di fissare in alto i messaggi più importanti a lungo, i filtri dedicati a menzioni e risposte, gli aggiornamenti di stato di gruppo e la condivisione della cronologia dei messaggi per chi entra in un secondo momento.

Quando conviene davvero creare un gruppo così grande

Alzare il limite a 1500 membri non significa che ogni chat di gruppo su WhatsApp debba riempirsi fino all’ultimo posto disponibile.

Nelle community WhatsApp ha senso riservare i gruppi più capienti a spazi di servizio o di coordinamento ben presidiati, dove le regole sono chiare e gli avvisi restano facili da individuare, mentre per il confronto quotidiano rimangono decisamente più pratiche stanze ridotte o dedicate a singoli temi.

Anche con i filtri su menzioni e risposte, la cronologia condivisa e i messaggi fissati, la qualità di una conversazione dipende sempre da chi la anima e da quanto tempo le persone sono disposte a dedicarle ogni giorno.

In molti casi, un gruppo più piccolo e focalizzato fa risparmiare attenzione e …mal di testa rispetto a una piazza affollata in cui perdersi è un attimo.