WhatsApp si aggiorna: gestire memoria e contenuti diventa più semplice

In Sintesi

WhatsApp sta testando una nuova funzione di pulizia avanzata delle chat nella beta per Android, che mira a ottimizzare lo spazio di archiviazione.

Questo permetterà agli utenti di mantenere i messaggi importanti e di eliminare selettivamente solo specifiche categorie di contenuti multimediali, fornendo anche una stima dello spazio liberato.

WhatsApp si aggiorna e la celebre piattaforma per la messaggistica istantanea continua a perfezionare gli strumenti dedicati alla manutenzione delle conversazioni e all’ottimizzazione dello spazio di archiviazione.

Proprio in questi giorni, infatti, Meta sta testando una novità che potrebbe rendere ancora più semplice la gestione dei contenuti e con la versione beta 2.25.34.5 per Android, ha iniziato a sperimentare un nuovo sistema di pulizia avanzata delle chat.

La funzione consente agli utenti di eliminare messaggi o contenuti multimediali, facendo così un po’ di ordine nelle conversazioni e permettendo di liberare spazio in modo più mirato.

Che sappiamo delle nuove funzioni di WhatsApp

Dal codice della beta di WhatsApp è emersa una nuova schermata di conferma, caratterizzata da un “bottom sheet” completamente ridisegnato, che compare nel momento in cui si seleziona l’opzione Cancella chat. A differenza delle versioni precedenti, però, ora l’utente potrà scegliere se mantenere o eliminare i messaggi contrassegnati come importanti, evitando così di perdere accidentale di conversazioni o contenuti salvati intenzionalmente.

Altra novità molto interessante riguarda l’introduzione di un nuovo sistema per la gestione dei contenuti multimediali che diventa molto più dettagliato rispetto al passato. Gli utenti potranno decidere di eliminare solo determinate categorie di file, scegliendo tra video, immagini, GIF, adesivi, documenti o messaggi vocali. In alternativa, sarà possibile anche mantenere i media e rimuovere solo i messaggi testuali, oppure cancellare tutto rapidamente.

Prima di eliminare definitivamente i contenuti selezionati, WhatsApp mostrerà anche una stima dello spazio che verrà liberato, offrendo una visione immediata dell’impatto della pulizia. Un’opzione davvero da non sottovalutare, che può risultate particolarmente utile per chi utilizza dispositivi con memoria limitata o partecipa a chat di gruppo molto attive, dove vengono condivisi file pesanti.

L’ultima novità emersa dal codice della beta riguarda l’integrazione dell’opzione Cancella chat nella parte inferiore della schermata info chat, una scelta che uniforma l’interfaccia Android a quella di iOS, dove la funzione era già presente nello stesso punto.

Quando arrivano le novità e cosa cambia per gli utenti di WhatsApp

Le nuove opzioni in fase di test sottolineano l’impegno di WhatsApp nel semplificare la gestione dello spazio e migliorare la user experience complessiva dell’app. L’obiettivo è fornire ai suoi utenti strumenti sempre più intuitivi e flessibili, capaci di adattarsi alle esigenze del singolo, semplificando la gestione del device sia per l’uso personale che per quello professionale.

Come già accennato le funzioni sono attualmente disponibili per un numero limitato di utenti beta, ma pare che l’esito dei test sia già piuttosto positivo e, secondo quanto trapelato, Meta ha intenzione di distribuire la novità a tutti i dispositivi Android già dalle prossime settimane.