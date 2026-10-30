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WhatsApp cambia look: arrivano le foto di copertina per i profili personali. Scopri come impostarle, le opzioni di privacy e quando saranno disponibili per tutti.

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Continuano le novità in casa WhatsApp. L’applicazione, come abbiamo detto più volte, è un cantiere aperto e continua a registrare novità con l’obiettivo di offrire un servizio più completo ai suoi utenti.

Come anticipato da WABetaInfo, l’applicazione sta per introdurre le foto di copertina del profilo, un modo ulteriore per consentire agli utenti di personalizzare al massimo l’applicazione.

Questa novità è attualmente in fase di beta test ed è disponibile esclusivamente con la versione Android dell’app. In breve tempo, però, la funzione dovrebbe essere estesa anche alla versione per iPhone dell’applicazione. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Come funzionano le nuove copertine

Fino a questo momento, le foto di copertina erano una funzione riservata esclusivamente agli account WhatsApp Business, utile alle aziende per rendere più accattivante la propria pagina.

Con il rilascio dell’aggiornamento beta 2.26.43.11 per Android, la popolare app di messaggistica ha deciso di abbattere questo limite, portando la medesima personalizzazione anche sui profili personali.

La foto di copertina si presenta come un ampio banner orizzontale collocato nella parte superiore del profilo e del menu delle impostazioni, che va ad affiancare (senza sostituirla) la classica immagine rotonda.

Modificare il banner sarà semplicissimo: basterà fare tap sul pulsante “Modifica” nella propria pagina profilo. Da qui si aprirà un menu che permetterà di scattare una foto al momento, selezionarla dalla galleria dello smartphone o, in alternativa, affidarsi all’intelligenza artificiale per generarne una tramite Meta AI.

Il sistema ritaglierà poi automaticamente l’immagine per adattarla al formato orizzontale. Chi deciderà di non utilizzare questa funzione, visualizzerà semplicemente un’immagine predefinita.

Ricordiamo che WhatsApp sta mettendo in ordine nei gruppi e ha anche cambiato le videochiamate.

Il controllo della privacy e i tempi di rilascio

Come per ogni nuova implementazione, WhatsApp garantisce agli utenti il totale controllo sulla propria privacy. L’aggiornamento introduce infatti un’apposita sezione nelle impostazioni per gestire la visibilità della copertina, offrendo le quattro opzioni ormai ben note: “Tutti” (che sarà la scelta predefinita), “I miei contatti“, “I miei contatti tranne…” e “Nessuno“, che permette di nascondere il banner senza doverlo cancellare.

Trattandosi di una fase di rilascio graduale destinata per ora a una ristretta cerchia di beta tester Android. L’attesa, tuttavia, non dovrebbe essere lunga: nelle prossime settimane il rollout coinvolgerà un numero sempre maggiore di account, in attesa del lancio ufficiale per tutti gli utenti. Come detto, la copertina arriverà anche su iPhone e sarà visibile anche per le versioni desktop dell’applicazione.

Questa introduzione conferma la volontà di Meta di trasformare progressivamente WhatsApp da semplice applicazione di messaggistica istantanea a un vero e proprio ecosistema social. Allineandosi a quanto già accade su piattaforme come Facebook, la pagina del profilo diventerà un biglietto da visita digitale molto più ricco e personale rispetto alla tradizionale combinazione di stato testuale e piccola foto circolare a cui siamo abituati da anni.