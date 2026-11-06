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WhatsApp sta sviluppando una funzione per inviare foto senza compressione, preservando il formato e tutti i dettagli originali delle immagini.

La nuova opzione affiancherà le modalità standard e HD, semplificando la condivisione rispetto all’invio manuale dei file come documenti.

La funzione è ancora in fase di sviluppo e, secondo le versioni beta, potrebbe essere riservata agli abbonati WhatsApp Plus.

WhatsApp sta preparando una novità molto attesa da chi utilizza lo smartphone per scambiare immagini e video con amici e familiari. Nelle ultime versioni beta per Android, la piattaforma di messaggistica di Meta sta lavorando a una funzione avanzata che permetterà di inviare foto originali senza alcuna compressione. L’obiettivo è superare i limiti attuali dei formati standard per preservare ogni singolo dettaglio visivo, rispondendo alle esigenze di chi non vuole rinunciare alla nitidezza dei propri ricordi digitali.

Come cambiano le opzioni di condivisione multimediale

Fino ad oggi, gli utenti di WhatsApp hanno avuto a disposizione due modalità principali all’interno dell’editor.

La prima è la modalità standard, progettata per ridurre al minimo il peso dei file e velocizzare l’invio utilizzando meno dati di rete.

La seconda opzione è la qualità HD, introdotta nei mesi scorsi per diminuire la compressione e mantenere una maggiore definizione, pur applicando una leggera riduzione rispetto all’archiviazione originaria del dispositivo.

Il sistema operativo ricorda l’ultima preferenza impostata, evitando di dover ripetere la selezione a ogni singolo invio.

Adesso, la fase di sviluppo introduce una terza alternativa ancora più avanzata, pensata appositamente per chi cerca la perfezione visiva assoluta nei propri scatti fotografici e vuole valorizzare ogni singolo dettaglio dei propri scatti quotidiani senza compromessi di alcun genere durante il trasferimento.

Le differenze tecniche tra alta definizione e file originali

È importante comprendere che il formato HD e l’opzione originale non coincidono affatto.

La modalità HD riduce drasticamente la pesantezza del file ma effettua comunque un intervento di elaborazione prima del trasferimento sulla rete.

Con la nuova opzione in arrivo, invece, l’immagine viene trasmessa esattamente nel formato con cui è stata salvata sul telefono, senza subire alterazioni o riduzioni di sorta.

Questo significa che il destinatario riceverà il contenuto nello stesso identico stato originario. Per aggirare tale limite in passato era necessario inviare i file sotto forma di documenti, una procedura efficace ma oggettivamente macchinosa e poco intuitiva per il pubblico meno esperto.

Con la nuova integrazione diretta nell’editor, la condivisione diventerà molto più rapida e fluida per tutti gli utenti interessati che desiderano mantenere intatta la qualità visiva.

Disponibilità futura e accesso alle funzioni esclusive

La funzionalità nativa per le foto in alta qualità su WhatsApp è attualmente in fase di sviluppo e non ancora aperta al pubblico generale.

Le informazioni emerse dai codici della versione beta indicano che questa opzione avanzata sarà inclusa all’interno del piano in abbonamento WhatsApp Plus.

I nuovi abbonati troveranno questa caratteristica direttamente nella schermata di configurazione iniziale, potendola selezionare comodamente dal pannello di modifica prima di ogni invio.

Chi non desidera sottoscrivere un piano a pagamento potrà comunque continuare a sfruttare l’invio tramite documenti, mantenendo la totale assenza di compressione sebbene con passaggi manuali più complessi rispetto alla futura gestione integrata.