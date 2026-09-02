Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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WhatsApp è un’applicazione in costante evoluzione, con tanti aggiornamenti che, settimana dopo settimana, arrivano ad arricchire il servizio, mettendo a disposizione degli utenti nuove funzionalità e garantendo anche una maggiore sicurezza.

A differenza di molte altre app di grande diffusione, WhatsApp tende a supportare le vecchie versioni di Android e iOS per un lungo periodo, permettendo anche a chi ha uno smartphone con qualche anno di troppo sulle spalle di poter continuare a utilizzare il servizio.

Dal prossimo 8 settembre, però, WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone Android. Si tratta di uno stop necessario (per motivi di scarsa capacità di calcolo e di sicurezza) che riguarda smartphone lanciati più di 10 anni fa. Su questi modelli, quindi, non sarà più possibile usare WhatsApp.

Andiamo a riepilogare tutti i dettagli e verificare cosa bisogna fare se si utilizza ancora una delle versioni di Android per cui non sarà più possibile utilizzare l’applicazione di messaggistica di Meta.

Stop alle vecchie versioni di Android

A partire dal prossimo 8 settembre 2026, WhatsApp interromperà il supporto ad alcune versioni di Android con un conseguente stop al funzionamento dell’applicazione di messaggistica, che, semplicemente, non sarà più aggiornata e smetterà di funzionare.

In particolare, gli smartphone con Android 5.0 e 5.1 Lollipop non potranno più utilizzare WhatsApp. Si tratta di un processo “naturale” considerando che queste versioni di Android sono davvero molto vecchie. Android 5.0 Lollipop, ad esempio, è stato rilasciato nel novembre del 2014 e, quindi, si prepara a compiere 12 anni.

Gli smartphone che ancora utilizzano queste versioni sono dispositivi ormai obsoleti, utili quasi solo per fare e ricevere telefonate e non più supportati da tempo (con tutti i rischi del caso per quanto riguarda la sicurezza). Di conseguenza, lo stop al supporto da parte di WhatsApp rappresenta un passaggio scontato.

Cosa bisogna fare

Chi ha un vecchio smartphone Android con una versione non più supportata non potrà più utilizzare WhatsApp. Il consiglio è di cambiare dispositivo, in quanto il ricorso a un prodotto smart così vecchio rischia di creare enormi problemi di sicurezza.

Per chi vuole un dispositivo basilare ma con la possibilità di utilizzare WhatsApp esistono tante alternative che, con poche decine di euro, permettono di poter contare su un cellulare completo e con funzionalità smart per l’uso di WhatsApp.

Nella stragrande maggioranza dei casi, chi ha un dispositivo con Android 5.0 o 5.1 non potrà aggiornarlo a una versione più recente del sistema operativo, come la 6.0, a meno di non installare una rom personalizzata, con tutte le conseguenze del caso e con la necessità di effettuare un’operazione laboriosa.

Di conseguenza, la scelta è tra cambiare dispositivo oppure continuare a utilizzare il proprio smartphone ma senza la possibilità di sfruttare l’app di WhatsApp e tutte le altre applicazioni che hanno, ormai da tempo, interrotto il supporto alle vecchie versioni di Android.