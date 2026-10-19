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Un finto WhatsApp ha totalizzato mezzo milione di download sul Play Store prima della rimozione. Ecco come la falla negli annunci ha tratto in inganno gli utenti e cosa verificare adesso.

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Una copia contraffatta di WhatsApp, promossa tra gli annunci sponsorizzati del Play Store, ha superato l’app ufficiale e raccolto oltre 500.000 installazioni.

Il clone è rimasto online per settimane sfruttando il programma Early Access, che impedisce agli utenti di pubblicare recensioni e segnalazioni pubbliche.

Per evitare truffe, occorre controllare sviluppatore, download e valutazioni, senza considerare gli annunci sponsorizzati una garanzia di autenticità.

Un clamoroso caso di sicurezza informatica ha coinvolto direttamente lo store ufficiale di Google. Una versione contraffatta della celebre applicazione di messaggistica è riuscita a posizionarsi in cima ai risultati di ricerca del negozio digitale, superando in visibilità persino l’applicazione autentica. Il software clone ha accumulato oltre 500.000 installazioni prima che i tecnici di Mountain View ne disponessero la rimozione definitiva. L’episodio evidenzia nuove criticità nella gestione degli spazi pubblicitari sulle piattaforme mobili.

La falla degli annunci sponsorizzati

L’aspetto più inquietante della vicenda riguarda le modalità con cui l’applicazione fasulla simile a WhatsApp ha ottenuto visibilità.

Il clone non si è nascosto tra le pagine secondarie dello store, ma ha acquistato direttamente uno spazio pubblicitario sponsorizzato. In questo modo si è posizionato sopra l’applicazione ufficiale creata da Meta.

Il software è stato pubblicato sotto il nome di uno sviluppatore sconosciuto, denominato Agment Assets sallu, sprovvisto di altri prodotti a catalogo.

I malintenzionati hanno riprodotto fedelmente l’icona originale, le schermate dimostrative e la descrizione testuale.

Questa cura nei dettagli visivi ha spinto migliaia di persone a scaricare il file senza sospettare l’inganno.

La situazione si è rivelata ancora più insidiosa poiché le truffe su Play Store stanno sfruttando sempre più frequentemente i circuiti promozionali interni per scavalcare i primi filtri di controllo.

La tattica per bloccare i commenti

Per rimanere online per circa un mese senza sollevare sospetti immediati, la contraffazione ha sfruttato una precisa funzione della piattaforma.

L’applicazione è stata inserita nel programma Early Access di Google Play. Questa modalità permette agli sviluppatori di distribuire software in fase di prova, ma presenta una particolarità determinante: disabilita le recensioni pubbliche e i feedback degli utenti.

Senza la possibilità di leggere le segnalazioni di chi aveva già installato il file, i nuovi utenti sono stati privati della prima linea di difesa. L’assenza di commenti negativi ha impedito alla comunità di lanciare un allarme tempestivo.

Questa strategia ha permesso al WhatsApp falso di proliferare indisturbato per diverse settimane, totalizzando cifre record per un software malevolo.

La vicenda si inserisce in un quadro di ripetute falle nei controlli, avvenute a poca distanza da un episodio analogo legato a un falso browser Chrome.

Indicatori chiave per difendere lo smartphone

Riconoscere un’applicazione autentica da una copia pirata richiede un minimo di attenzione preventiva prima di premere il pulsante di installazione.

Il primo elemento da verificare è l’identità del creatore. Nel caso del servizio di messaggistica, lo sviluppatore ufficiale deve essere esclusivamente Meta.

Un altro parametro fondamentale riguarda il volume dei download complessivi. L’applicazione reale vanta oltre dieci miliardi di installazioni, il riconoscimento Editor’s Choice e centinaia di milioni di valutazioni.

Il clone presentava invece cifre nettamente inferiori, per quanto elevate per una truffa.

Rafforzare la sicurezza significa verificare sempre questi metadati prima di avviare qualsiasi download.

La presenza di un annuncio sponsorizzato non garantisce l’affidabilità del contenuto, motivo per cui occorre prestare la massima cautela anche all’interno dei negozi digitali ufficiali.