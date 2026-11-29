Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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Chi si sposta oltre confine potrà presto gestire la propria connessione mobile senza uscire dalla piattaforma di messaggistica grazie a WhatsApp, che ha svelato una funzione pensata per i viaggiatori, tramite cui comprare e configurare una eSIM dati in modo rapido, eliminando la necessità di affidarsi a portali o applicazioni di terze parti.

Il sistema è semplice e accessibile a tutti gli utenti. Si tratta di un modo con cui WhatsApp punta a diventare ancora più centrale per l’uso di tutti i giorni. Chi viaggia all’estero potrà ottenere rapidamente una eSIM con traffico dati disponibile nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio. Andiamo a scoprire i dettagli completi.

Il funzionamento delle Travel eSIM

Sebbene la comunicazione ufficiale si soffermi soprattutto sugli accordi commerciali e sull’avvio del rilascio, l’analisi del codice dell’applicazione per Android, come riportato da Android Authority, ha già permesso di delineare nel dettaglio le caratteristiche operative del servizio.

Indicando il luogo del soggiorno, il sistema propone automaticamente i pacchetti adatti, spaziando tra offerte regionali e globali disponibili sia con soglie di traffico definite sia con connessione illimitata.

L’installazione avviene in sinergia diretta con il gestore eSIM di Android e genera un unico profilo digitale riutilizzabile per tutti gli acquisti futuri.

La scheda virtuale può essere scaricata prima della partenza, ma il piano si avvia soltanto al momento dell’aggancio alla rete estera, scongiurando così consumi indesiderati prima dell’arrivo.

Un’apposita area dell’app permette infine di monitorare i piani attivi e quelli acquistati, distinguendo quelli in corso da quelli terminati, tenere sotto controllo i Giga rimasti e ricevere segnalazioni in caso di esaurimento della soglia o di imminente scadenza.

L’accesso alla funzione richiede uno smartphone dotato di supporto hardware eSIM, privo di vincoli di operatore, provvisto di spazio sufficiente per ospitare nuovi profili e aggiornato a una release recente del sistema operativo.

Una soluzione vantaggiosa

Il principale vantaggio di questa integrazione riguarda la semplicità d’uso rispetto alle soluzioni tradizionali. Acquistando una eSIM dati direttamente in app, l’utente può continuare a utilizzare il proprio numero abituale su WhatsApp per chat e chiamate, appoggiandosi però alla connessione locale del Paese visitato ed evitando i costi spesso elevati del roaming internazionale, senza dover sostituire fisicamente la SIM nel telefono.

Le eSIM sono una delle tante novità di queste settimane per WhatsApp che ha lanciato i messaggi programmati e anche quelli che si possono leggere una volta sola. L’app è un vero e proprio cantiere aperto e continua ad arricchirsi con funzionalità inedite.

I dettagli sulla disponibilità del servizio

Per garantire la copertura di rete, la piattaforma ha stretto intese con operatori telefonici internazionali e fornitori specializzati nel settore eSIM.

Tra i primi nomi coinvolti figurano Verizon, Jio, Smart Axiata e Smart Communications, a cui si affiancheranno ulteriori realtà nel prossimo futuro.

La distribuzione prenderà il via a breve in un primo gruppo di mercati, facendo comparire la nuova voce direttamente nei menu dell’app non appena attivata a livello locale.

Restano invece ancora sconosciuti sia l’elenco dettagliato dei Paesi coinvolti nel lancio iniziale, sia le date previste per l’arrivo della novità in Italia e nel resto d’Europa.