WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che permetterà di inviare e ricevere messaggi anche tramite app di terze parti: lo vuole il Digital Markets Act della UE

In sintesi

WhatsApp è al lavoro su una funzionalità che permette l’interoperabilità tra piattaforme di messaggistica, così come richiesto dal Digital Markets Act della UE.

La nuova funzione dovrebbe permettere di ricevere e inviare messaggi su WhatsApp anche tramite app di terze parti, tra cui Telegram.

Ci sono novità che riguardano WhatsApp, popolarissimo servizio di messaggistica istantanea. Secondo quanto riportato dal blog WABetaInfo in questi giorni, infatti, WhatsApp starebbe sviluppando una nuova versione dell’app che include anche app di messaggistica di terze parti, tra cui Telegram. La ragione dietro questo aggiornamento sarebbe quella di soddisfare i requisiti richiesti dal Digital Markets Act (più brevemente DMA) dell’Unione Europea, che ha l’obiettivo di promuovere la concorrenza nel settore digitale anche consentendo agli utenti di comunicare su diverse app e servizi senza essere necessariamente vincolati a un unico ecosistema.

Cos’è l’interoperabilità chiesta dal Digital Markets Act

Il Digital Markets Act obbliga le grandi piattaforme digitali all’interoperabilità, un concetto applicabile a vari ambiti (dall’informatica ai trasporti, alle telecomunicazioni) che si riferisce alla capacità di un sistema di interagire e di scambiare informazioni o servizi con altri sistemi.

In pratica, secondo il DMA le piattaforme devono rendere i loro servizi interoperabili con le app di terze parti. Nel caso di una piattaforma di messaggistica, dunque, la richiesta è quella di dare la possibilità all’utente di scambiare messaggi, immagini e documenti anche con utenti di altre piattaforme.

Così si spiegano le notizie diffuse negli ultimi giorni, secondo le quali WhatsApp sarebbe appunto al lavoro sull’interoperabilità della piattaforma, ovvero sulla possibilità di ricevere e inviare messaggi da WhatsApp anche attraverso altre app di messaggistica, tra cui Telegram.

Come funziona l’integrazione tra WhatsApp e Telegram

Il blog WABetaInfo ha individuato le prime tracce di questa nuova interoperabilità analizzando una versione test di WhatsApp, ovvero la Beta di WhatsApp 2.25.32.7 per Android.

Nel codice di questa versione si trova una funzionalità che dovrebbe permettere a WhatsApp di comunicare e interagire con app di messaggistica di terze parti. L’aggiornamento non riguarderà solo Telegram, quindi, anche se è questa l’app più citata dalle testate che riportano la notizia, data la grande popolarità del servizio.

Al momento non sappiamo molto altro su questa nuova funzione, anche se sulla base di ciò che mostra la versione test è possibile fare alcune ipotesi. A quanto pare, l’utente potrà scegliere in che modo visualizzare i messaggi e gestire le notifiche provenienti da app diverse. Dovrebbe essere possibile gestire tutto in un unico spazio e in modo analogo, oppure visualizzare i messaggi in sezioni diverse e differenziare le notifiche in base all’app di messaggistica di origine.

La funzionalità è in fase di test e non ci sono ancora informazioni confermate su se e quando potrebbe essere eventualmente rilasciata a livello globale.