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Il nuovo design di WhatsApp ispirato al linguaggio visivo di Apple sta arrivando gradualmente sugli iPhone. Non tutti possono già interagirci, ma le modifiche all’interfaccia sono evidenti: aumento delle trasparenze, animazioni fluide e un look più contemporaneo. Ecco cosa cambia davvero e chi può aspettarsi di vedere la novità aprendo la celebre app di messaggistica.

Un aggiornamento progressivo

Chi ha aggiornato l’app nelle ultime settimane potrebbe aver notato qualcosa di diverso, oppure niente affatto.

È normale. Il nuovo design WhatsApp basato su Liquid Glass viene distribuito in modo progressivo e non uniforme. Anche con l’ultima versione disponibile su App Store, l’interfaccia potrebbe restare quella di prima.

Si tratta di una scelta precisa: il rilascio “diluito” e controllato consente di testare la stabilità e raccogliere feedback prima di una diffusione completa.

Le segnalazioni degli utenti, in ogni caso, indicano che l’aggiornamento WhatsApp iOS sta raggiungendo sempre più dispositivi rispetto alle prime fasi.

Cosa cambia nell’interfaccia di WhatsApp

Il cambiamento più evidente riguarda l’aspetto visivo. Il design Liquid Glass punta su trasparenze leggere, livelli sovrapposti e superfici che ricordano il vetro. L’effetto complessivo è più arioso e coerente con lo stile introdotto da Apple nelle versioni più recenti di iOS.

Uno degli elementi più riconoscibili è la barra delle schede. Quando il nuovo design è attivo, appare separata dal resto dell’interfaccia e crea un senso di profondità.

La semi-trasparenza permette di intravedere ciò che c’è sotto, soprattutto durante il passaggio tra chat, aggiornamenti e chiamate.

Anche i pulsanti cambiano: diventano più morbidi nelle forme e reagiscono con animazioni più fluide.

I menu contestuali seguono la stessa logica, con superfici che lasciano filtrare leggermente lo sfondo. Non è una rivoluzione nelle funzioni, ma una revisione estetica che rende l’esperienza più moderna.

Piccoli ritocchi funzionali

Oltre all’impatto visivo, ci sono alcuni dettagli che migliorano l’uso quotidiano. La tastiera, per esempio, si integra meglio con il resto dell’interfaccia, evitando quello “stacco” netto che si notava prima.

Anche le transizioni tra le schermate assumono maggiore fluidità. È un cambiamento sottile, ma contribuisce a rendere l’app più piacevole da usare, soprattutto per chi la apre decine di volte al giorno.

Detto questo, non tutte le sezioni sono già allineate al nuovo stile. Alcune parti dell’app mostrano ancora elementi del vecchio design, segno che il lavoro è in corso e verrà completato con i prossimi aggiornamenti.

Chi può già usare il nuovo design

Al momento il design Liquid Glass è visibile solo per una parte degli utenti iPhone. Non dipende esclusivamente dall’aggiornamento manuale dell’app: è WhatsApp stessa ad attivarlo lato server, selezionando progressivamente i dispositivi.

L’aggiornamento interessa sia WhatsApp Messenger sia la versione Business, ma anche in questo caso la disponibilità varia da utente a utente.

In pratica, due persone con lo stesso iPhone e la stessa versione dell’app potrebbero vedere interfacce diverse. È una situazione temporanea, destinata a uniformarsi nelle prossime settimane.

Vale la pena aspettarlo?

Per chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento con il nuovo design di WhatsApp, la domanda è inevitabile. La risposta dipende dalle aspettative.

Non introduce nuove funzioni rivoluzionarie, ma aggiorna profondamente l’aspetto dell’app, rendendola più in linea con l’ecosistema Apple.

È un cambiamento che si apprezza soprattutto nell’uso quotidiano, fatto di piccoli dettagli visivi e animazioni più curate. Nulla che stravolga il modo di comunicare, ma abbastanza per dare la sensazione di un’app più attuale.

Nel frattempo, l’unica cosa da fare è mantenere l’app aggiornata e attendere. Il rollout è già iniziato e, passo dopo passo, raggiungerà tutti.