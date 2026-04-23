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WhatsApp continua a occupare spazio anche dopo aver eliminato chat e file. Esistono dati nascosti e copie che restano in memoria. Ecco come individuarli e rimuoverli.

Chi utilizza ogni giorno WhatsApp può imbattersi in un problema ricorrente: anche dopo aver eliminato chat e contenuti multimediali, lo spazio sul telefono continua a ridursi. L’app, infatti, tende a conservare nel tempo una quantità significativa di file, copie, conversazioni e dati temporanei che restano nella memoria del dispositivo. Ecco perché si parla spesso di un “cestino nascosto” da svuotare.

WhatsApp occupa troppo: la soluzione

Con il passare del tempo, WhatsApp finisce per trasformarsi in un vero e proprio archivio. Immagini, video, audio e documenti si accumulano anche quando non servono più. A questo si aggiungono backup automatici e file temporanei, che rendono difficile individuare cosa stia davvero occupando spazio.

Il primo passaggio riguarda la sicurezza dei dati. Prima di intervenire, è consigliabile eseguire un backup delle chat, così da evitare la perdita di contenuti importanti, soprattutto quando si procede con eliminazioni definitive.

La gestione dello spazio passa quindi dagli strumenti interni dell’app. Nelle impostazioni è presente una sezione dedicata che consente di verificare quanto spazio occupano le singole conversazioni e i file più pesanti. In questo modo è possibile individuare rapidamente video di grandi dimensioni, contenuti inoltrati più volte, elementi duplicati e procedere alla loro cancellazione.

Come svuotare il cestino di WhatsApp su Android

Per svuotare il “cestino” temporaneo è necessario utilizzare la funzione “Gestisci spazio”.

Aprire WhatsApp e accedere alle impostazioni, quindi entrare nella sezione “Spazio e dati” e selezionare “Gestisci spazio”. Da qui è possibile scegliere i file da eliminare.

Su Android il controllo è più ampio. Oltre alla gestione interna di WhatsApp, si può intervenire direttamente nella memoria del dispositivo. I file multimediali vengono salvati in cartelle specifiche e possono restare presenti anche dopo la cancellazione dall’app.

Accedendo a un file manager è possibile individuare le directory in cui WhatsApp archivia immagini, video, audio e tanto altro. All’interno di queste cartelle si possono eliminare manualmente i contenuti non più necessari, comprese copie inviate o ricevute che non compaiono più nelle chat.

Un altro elemento da considerare è la cache. Si tratta di dati temporanei che non incidono sui messaggi, ma che nel tempo possono occupare spazio. La loro cancellazione, dalle impostazioni del telefono, permette di recuperare memoria senza compromettere i contenuti personali.

Come svuotare il cestino di WhatsApp su iPhone

Su iPhone il sistema è più chiuso, quindi la gestione passa interamente dall’app. Anche in questo caso, la sezione dedicata allo spazio consente di individuare i file più pesanti e rimuoverli.

Basta accedere alle impostazioni, entrare in “Spazio e dati” e selezionare “Gestisci spazio”, quindi scegliere i contenuti da cancellare.

Cosa succede dopo la cancellazione?

In alcuni casi, soprattutto per foto e video, i contenuti restano temporaneamente nel cestino della galleria del device prima della rimozione definitiva. Solo dopo questo passaggio, lo spazio viene effettivamente recuperato.

Va inoltre considerato che, se esistono copie multiple dello stesso file, è necessario eliminarle tutte per ottenere un beneficio reale. In presenza di backup attivi, alcuni contenuti possono comunque essere recuperati reinstallando l’app, ma una volta rimossi dalle cartelle interne non risultano più accessibili direttamente.