Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

WhatsApp permette di gestire due account sullo stesso smartphone: scopri come aggiungere un secondo numero e quali opzioni scegliere.

WhatsApp consente di usare fino a due profili sullo stesso dispositivo, a patto di avere un secondo numero associabile tramite SIM o eSIM.

La funzione multi-account mantiene entrambi i profili nella stessa app con impostazioni e notifiche separate, semplificando il passaggio tra account.

In alternativa si può installare WhatsApp Business come app indipendente per separare con chiarezza chat personali e comunicazioni lavorative.

WhatsApp consente di gestire un secondo account direttamente dalla stessa applicazione. Chi invece preferisce mantenere una netta separazione tra vita privata e lavoro può scegliere WhatsApp Business. Le due soluzioni possono convivere sullo stesso smartphone, ma rispondono a esigenze diverse: conoscerne le caratteristiche aiuta a capire quale sia la più adatta.

Come aggiungere un secondo account su WhatsApp

La funzione multi-account permette di utilizzare fino a due profili WhatsApp sullo stesso dispositivo. L’unico requisito è disporre di un secondo numero di telefono, associato a una seconda SIM oppure a una eSIM, a condizione che lo smartphone sia compatibile.

La configurazione richiede pochi passaggi. Dalle Impostazioni di WhatsApp è sufficiente selezionare l’opzione per aggiungere un nuovo account, inserire il secondo numero, completare la verifica tramite il codice ricevuto via SMS o chiamata e configurare il profilo. Al termine della procedura, entrambi gli account saranno disponibili nella stessa applicazione.

Il passaggio da un profilo all’altro avviene attraverso il menu dedicato, senza dover effettuare ogni volta un nuovo accesso. Ogni account conserva le proprie impostazioni, incluse privacy, notifiche, immagine del profilo, stato e informazioni personali. Anche quando uno dei due profili non è attivo, le notifiche di messaggi e chiamate continuano ad arrivare, mentre per accedere alle conversazioni è sufficiente cambiare account.

WhatsApp Business è l’alternativa per separare lavoro e vita privata

Per molti utenti, la soluzione più semplice consiste nell’installare WhatsApp Business accanto alla versione tradizionale dell’app. Le due applicazioni sono completamente indipendenti e permettono di associare un numero diverso a ciascun account, mantenendo separate le chat personali da quelle di lavoro.

Dopo aver scaricato WhatsApp Business dallo store, basta registrare il secondo numero seguendo la consueta procedura di verifica. Da quel momento le due applicazioni possono essere utilizzate contemporaneamente sullo stesso smartphone, ognuna con le proprie chat e le proprie impostazioni.

Questa soluzione è indicata per chi utilizza WhatsApp anche per gestire clienti o attività professionali e desidera mantenere ben distinti i due ambiti senza rinunciare alla comodità di un unico dispositivo. Oltre a permettere di utilizzare un secondo numero separato, WhatsApp Business mette a disposizione alcune funzioni pensate per chi usa l’app anche per motivi professionali.

Quale soluzione conviene scegliere?

La funzione multi-account è pensata per chi preferisce gestire due numeri all’interno della stessa applicazione, passando rapidamente da un profilo all’altro quando serve. WhatsApp Business, invece, offre un ambiente completamente separato dalla versione standard ed è la scelta ideale quando uno dei due account è dedicato all’attività lavorativa.

In entrambi i casi è necessario disporre di un secondo numero di telefono e di uno smartphone compatibile con la configurazione scelta. Per motivi di sicurezza, Meta raccomanda inoltre di utilizzare esclusivamente la versione ufficiale di WhatsApp, evitando applicazioni non autorizzate che promettono di gestire più account sullo stesso dispositivo.

Una volta completata la configurazione, la gestione quotidiana dei due account risulta immediata e non richiede procedure particolari. Che si scelga la funzione multi-account o WhatsApp Business, il passaggio da una conversazione all’altra avviene in modo semplice, permettendo di organizzare meglio le comunicazioni e ridurre il rischio di confondere chat personali e messaggi legati al lavoro.