Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Le chiamate su WhatsApp stanno per cambiare per sempre. Per quanto sia molto comodo poter contattare qualcuno via internet anche quando la rete telefonica è assente, molto spesso ci si ritrova a confrontarsi con un audio tutt’altro che eccellente.

Basti pensare a quando una delle due persone è in una strada affollata o sui mezzi pubblici, ad esempio. Per quanto si parli dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo, la qualità audio delle sue telefonate è sempre stata un gradino sotto rispetto ad altre soluzioni. Meta ha però finalmente deciso di colmare il gap esistente con Teams e Zoom (per citare le due alternative più note). Una nuova funzione sta per fare il suo esordio.

WhatsApp scopre il “silenzio”

Indipendentemente dal luogo in cui ci si trova, WhatsApp saprà adattarsi e restituire un audio “pulito”. Il tutto grazie alla cancellazione del rumore di sottofondo integrata. Una novità molto importante, emersa nell’ultimo aggiornamento della versione Beta dell’app per Android (2.26.14.1).

Gli sviluppatori hanno inserito un algoritmo di elaborazione del segnale vocale. Questo è in grado di isolare la voce umana dai disturbi ambientali. Non una regolazione del volume, sia chiaro. Si parla di una vera e propria cancellazione del rumore.

Una tecnologia che lavora in tempo reale, mentre parliamo, adattandosi alle specifiche situazioni. Lo spettro sonoro viene dunque analizzato, identificando le frequenze tipiche della voce, attenuando drasticamente tutto ciò che viene identificato come “disturbo”. Addio a chiacchiericcio da bar, fruscio del vento o rumori di motori in strada. Se a ciò si aggiungono poi degli accessori utili, come cuffie con microfono e cancellazione del rumore, arrivare a garantirsi delle chiamate Wi-Fi perfette sarà molto semplice.

Come funziona

Considerando la grande diffusione di WhatsApp, non solo tra le mani di un pubblico giovane e pratico di tecnologia, la gestione è stata pensata per essere il più semplice possibile. Secondo i primi test effettuati dagli utenti beta, la cancellazione del rumore è attiva di default.

Di fatto non è necessario accedere ad alcuna tendina dall’app, scandagliando le impostazioni prima di una chiamata. WhatsApp presume che chiunque voglia essere sentito chiaramente, sempre. Nel caso in cui si preferisse un controllo totale, però, è stata inserita una voce all’interno del menù di chiamata. Nel corso della conversazione, sia essa vocale o in videochiamata, sarà dunque possibile:

verificare lo stato del filtro;

disattivare manualmente la funzione (magari vogliamo far sentire un rumore specifico di sottofondo, come un brano live a un concerto);

riattivare istantaneamente se il contesto diventa di colpo troppo rumoroso.

Chi può provarla subito

Al momento siamo in fase di sperimentazione, il che vuol dire che Meta ha optato per una tabella di marcia molto prudente. I primi a poter accedere alla funzione sono i Beta Tester, che rientrano in una ristretta cerchia di utenti iscritti al programma beta su Google Play Store.

Pur avendo la versione corretta dell’app, la funzione potrebbe non apparire immediatamente. Parliamo di un “rollout” graduale, con la società che sta attivando il servizio lato server in modo progressivo.

Per quanto riguarda il pubblico di massa, è lecito aspettarsi un rilascio per tutti gli utenti (iOS e Android) entro le prossime settimane, magari tra la fine di aprile e la prima parte di maggio 2026. Ciò a patto che i test non evidenzino dei bug critici o un consumo eccessivo della batteria.