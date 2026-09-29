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WhatsApp sta testando lo spostamento dei canali nella scheda Chat, con l'obiettivo di integrare gli aggiornamenti nella navigazione quotidiana dell'app.

La migrazione lascia agli utenti la scelta tra lista principale e archivio, mentre tre layout diversi provano a ridefinire la visualizzazione dei canali.

Se il progetto andrà avanti, la scheda Aggiornamenti sarà sostituita da Contatti, con una barra inferiore riorganizzata e tempi ancora non definiti.

Chi usa WhatsApp ogni giorno conosce bene la divisione tra la scheda Chat, dove scorrono le conversazioni, e la scheda Aggiornamenti, che raccoglie stati e canali: una separazione che, però, l’app di Meta sembra pronta a rivedere da cima a fondo.

Nella versione beta per Android sono comparse le tracce di un "trasloco" dei canali, accompagnate da un sistema che lascia agli utenti una parte della scelta. Una modifica che, a cascata, potrebbe coinvolgere l’intera barra di navigazione.

WhatsApp porta i canali nella scheda Chat

I canali, pensati per seguire gli aggiornamenti di brand, testate, creator e personaggi pubblici, finora hanno avuto uno spazio a parte: la scheda Aggiornamenti, condivisa con gli stati. Il progetto in lavorazione punta a spostarli nella scheda Chat, così da passare dalle conversazioni con amici e colleghi ai contenuti dei canali seguiti senza cambiare schermata.

A individuare la funzione è stato il sito specializzato WABetaInfo, analizzando la versione beta 2.26.39.1 di WhatsApp per Android distribuita attraverso il programma di test di Google Play. Per il momento la novità è in fase di sviluppo: nemmeno chi partecipa alla beta può provarla.

Il tassello si aggiunge a un percorso già avviato: per una parte degli utenti gli stati compaiono già nella zona alta della scheda Chat, e anche dalla beta per iOS erano emersi segnali di una revisione della barra di navigazione inferiore.

La migrazione: canali in lista o in archivio

Per chi segue già dei canali, WhatsApp prepara uno strumento di migrazione che comparirà sotto forma di avviso e chiederà dove collocarli. La prima opzione li inserisce nell’elenco delle conversazioni, accanto alle chat abituali. La seconda li archivia in automatico, lasciando sgombra la lista principale, con la possibilità di riportarli nella scheda Chat in qualsiasi momento.

La scelta riguarda anche i tempi: sarà l’utente a stabilire quando completare il passaggio, senza un cambio imposto a tutti nello stesso istante: un approccio che tiene conto sia di chi usa i canali come fonte di notizie quotidiana, sia di chi li segue di rado e preferisce tenerli lontani dalle conversazioni personali.

Tre layout in prova per l’elenco delle chat

Per chi decide di tenere i canali nella lista, WhatsApp sta sperimentando tre configurazioni diverse. Nella prima i canali compaiono nell’inbox "Tutte", mescolati alle altre conversazioni, e possono essere isolati con il filtro "Canali" in alto, accanto agli altri filtri già disponibili.

Nella seconda i canali restano fuori da "Tutte" e si raggiungono solo toccando il filtro dedicato: l’elenco principale resta riservato alle conversazioni, con i canali a un tocco di distanza. La terza introduce invece una cartella "Canali" all’interno della lista, un unico contenitore in cui ritrovare tutti i canali seguiti.

Non è ancora chiaro quale delle tre arriverà sugli smartphone di tutti: WhatsApp valuterà l’esito dei test prima di scegliere, e non è escluso che le varianti vengano proposte a gruppi distinti di utenti per confrontarne l’uso.

Addio alla scheda Aggiornamenti, al suo posto Contatti

Con stati e canali trasferiti entrambi nella scheda Chat, la scheda Aggiornamenti perderebbe la sua funzione. Il piano prevede di eliminarla e di sostituirla con una nuova scheda Contatti, pensata per vedere chi è online e raggiungere più in fretta le persone attive.

Per chi apre l’app più volte al giorno il cambiamento si noterà subito, perché la barra in basso cambierebbe composizione e l’abitudine di scorrere stati e canali in una sezione dedicata andrebbe ripensata.

Sui tempi, WhatsApp non ha ancora comunicato date: il passo successivo sarà la distribuzione della funzione a una parte dei beta tester su Android, e solo dopo si potrà parlare di un rilascio per tutti.