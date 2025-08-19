Sempre più AI per WhatsApp, come funziona Writing Help
Writing Help è il nuovo tool AI di WhatsApp che permette di sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare i messaggi inviati tramite l'app
In sintesi
- WhatsApp introduce Writing Help, un assistente AI che aiuta a migliorare i messaggi con funzioni come Rephrase, Professional, Funny, Supportive e Proofread.
- La funzione è in fase di test nella beta Android e arriverà nelle prossime settimane anche nella versione stabile dell’app.
Continua il programma di aggiornamento di WhatsApp che, dopo le tante novità arrivate nel corso degli ultimi mesi, come l’integrazione di Meta AI, si prepara a registrare il debutto di ulteriori funzioni, sempre legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
La conferma arriva dall’ultima versione beta dell’app per Android che registra il debutto di Writing Help, un nuovo tool AI pensato per aiutare gli utenti a migliorare la scrittura dei messaggi. Questa novità è stata svelata da WABetaInfo ed è stata individuata nella versione 2.25.23.7 dell’app. Ricordiamo che WhatsApp ha recentemente svelato anche Message Summaries.
Come funziona Writing Help
Writing Help è un vero e proprio assistente di scrittura, con varie funzioni che gli utenti possono utilizzare per migliorare la qualità dei messaggi inviati tramite l’app.
Il tool sfrutta l’intelligenza artificiale generativa e l’architettura Private Processing, per massimizzare la privacy durante l’elaborazione dei dati in cloud.
Durante la digitazione di un messaggio, l’icona degli sticker viene sostituita da un’icona a forma di penna che consente all’utente di attivare Meta AI e, quindi, permette l’accesso a Writing Help.
Tra le funzioni attualmente disponibili troviamo Rephrase, per migliorare la struttura e la chiarezza del messaggio. C’è poi Professional, per riformulare il testo e renderlo più formale.
In alternativa, è possibile selezionare Funny, in modo da rendere il testo più leggero, oltre a Supportive, per renderlo più empatico.
Da segnalare poi la funzione Proofread che permette di correggere errori grammaticali e refusi, con un controllo approfondito del messaggio.
Gli utenti possono consultare i suggerimenti forniti dall’AI, in base all’opzione selezionata, e sono poi liberi di scegliere se utilizzare il testo generato o se inviare il messaggio originale.
Come usare il nuovo tool
Come sottolineato in precedenza, Writing Help, per il momento, è in fase di test ed è disponibile nell’ultima versione beta dell’app Android.
Il rilascio di questo nuovo tool, che sfrutta Meta AI, rientra nei programmi di sviluppo di WhatsApp per il prossimo futuro. Di conseguenza, una volta ultimata la fase di test, la nuova funzione AI sarà integrata anche nella versione stabile dell’app (e non solo su Android).
Probabilmente, sarà necessario attendere qualche settimana per poter registrare l’arrivo delle nuove funzioni a base di intelligenza artificiale all’interno dell’app.
Ulteriori dettagli in merito arriveranno a breve. Chi ha la versione beta di WhatsApp per Android può aggiornare l’app e verificare la disponibilità del nuovo assistente di scrittura.