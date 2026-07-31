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Un canale WhatsApp non ti interessa più? Ecco come smettere di seguirlo dall’app o dal browser e cosa controllare prima della conferma.

Un canale WhatsApp può essere utile per ricevere aggiornamenti, ma con il tempo può perdere interesse oppure produrre notifiche che non si desiderano più. In questi casi è possibile smettere di seguirlo direttamente dall’app attraverso una procedura rapida.

Dopo la disiscrizione non arriveranno più notifiche relative ai nuovi contenuti. Il canale sparirà anche dalla scheda Aggiornamenti, dove WhatsApp raccoglie quelli seguiti dall’utente.

Come disiscriversi da un canale WhatsApp su Android

Per iniziare bisogna aprire WhatsApp, l’app di messaggistica, e selezionare la scheda Aggiornamenti. All’interno di questa sezione sono presenti tutti i canali seguiti.

Dopo aver individuato quello da rimuovere, basta tenere premuto sul suo nome e scegliere l’opzione “Non seguire più”. In alternativa, si può entrare nel canale, aprire il menu contrassegnato dai tre puntini verticali e selezionare lo stesso comando.

Prima di completare l’operazione, WhatsApp chiede una conferma. Toccando “Annulla iscrizione”, il canale viene rimosso dalla sezione dedicata e smette di inviare notifiche.

La disiscrizione può essere gestita anche dalla pagina contenente le informazioni del canale. L’icona “Segui già” indica che l’iscrizione è attiva. È sufficiente toccarla per interromperla. Quando compare il pulsante “Iscriviti”, invece, significa che il canale non è seguito. Premendolo, i suoi aggiornamenti arriveranno nuovamente.

Come smettere di seguire un canale WhatsApp su iPhone

Anche su iPhone il percorso parte dalla scheda Aggiornamenti. Dopo aver aperto il canale interessato, bisogna toccare il pulsante con i tre puntini orizzontali racchiusi in un cerchio.

Nel menu che compare è necessario selezionare “Non seguire più”. WhatsApp mostra quindi una seconda richiesta di conferma. Premendo nuovamente la stessa voce, l’iscrizione viene interrotta.

Il canale scompare così dalla sezione Aggiornamenti e le notifiche vengono disattivate. Non è necessario modificare altre impostazioni dell’app.

Come disiscriversi da un canale su WhatsApp Web

La stessa operazione può essere eseguita dal browser attraverso WhatsApp Web. Dopo aver aperto la sezione dedicata agli aggiornamenti, bisogna entrare nel canale che non si desidera più seguire.

Il passaggio successivo consiste nell’aprire il menù con i tre puntini verticali. Da qui si può cliccare “Non seguire più” e confermare la scelta selezionando ancora una volta lo stesso comando.

La modifica viene applicata all’intero account, non soltanto alla sessione aperta nel browser. Il canale non comparirà quindi più tra quelli seguiti.

WhatsApp segnala una limitazione importante: i canali eliminati o che non vengono più seguiti non possono essere cercati. Prima di abbandonarne uno, conviene quindi valutare se potrebbe servire ancora in futuro.

La procedura cambia per chi amministra un canale. Gli amministratori non visualizzano le normali opzioni di disiscrizione. Per smettere di seguirlo devono prima rinunciare al proprio ruolo, quindi utilizzare i comandi disponibili per gli altri utenti.

Cosa sono i canali su WhatsApp?

I canali WhatsApp sono spazi dedicati alla diffusione di aggiornamenti da parte di aziende e organizzazioni. Possono utilizzarli anche personaggi pubblici o community.

La comunicazione avviene in una sola direzione. Gli amministratori pubblicano i contenuti, mentre gli iscritti possono consultarli senza partecipare a una chat. I canali sono raccolti nella scheda Aggiornamenti e rimangono separati dalle conversazioni personali.