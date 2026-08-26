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WhatsApp rafforza la sicurezza degli account introducendo il supporto a più passkey e una password completa per la verifica in due passaggi. Su Android arrivano anche maggiori informazioni sulle chiamate da numeri sconosciuti, utili per valutarne la provenienza prima di rispondere.

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WhatsApp introduce nuove protezioni per rendere più sicuro l’accesso agli account e aiutare gli utenti a riconoscere le chiamate potenzialmente sospette. Le novità riguardano le passkey, la verifica in due passaggi e le informazioni mostrate quando telefona un numero sconosciuto.

Le nuove misure non modificano la crittografia end-to-end, già attiva per impostazione predefinita. Intervengono invece sui sistemi utilizzati per verificare l’identità dell’utente e valutare chi sta cercando di contattarlo.

Come proteggere l’accesso a WhatsApp con le passkey

Più di un miliardo di persone ha già configurato una passkey su WhatsApp. La funzione permette di rientrare nel proprio account utilizzando l’impronta digitale, il riconoscimento del volto o il codice di blocco dello schermo. Non è quindi necessario inserire un ulteriore codice o ricordare un PIN.

WhatsApp consente adesso di aggiungere più passkey allo stesso account. La possibilità risulta utile soprattutto per chi utilizza il servizio su dispositivi Android e iOS, perché permette di associare una diversa chiave di accesso a ciascun sistema operativo.

Per controllare la configurazione bisogna aprire le Impostazioni di WhatsApp, selezionare Account e raggiungere la sezione Passkey. Chi usa entrambe le piattaforme può aggiungere da questa schermata un’altra chiave al proprio profilo.

Come cambia la verifica in due passaggi su WhatsApp?

Anche la verifica in due passaggi diventa più robusta. Questo strumento serve a impedire che un’altra persona prenda il controllo dell’account persino quando riesce a ottenere il codice monouso utilizzato durante l’accesso.

Il precedente PIN di sei cifre viene sostituito da una password completa. La nuova credenziale può essere più lunga e contenere lettere, numeri e caratteri speciali. Aumentano così le combinazioni disponibili, rendendo la password più difficile da indovinare.

Chi utilizzava una sequenza prevedibile come “123456” dovrebbe quindi aggiornarla. La verifica continua a svolgere la stessa funzione, ma la sicurezza dell’account non dipende più da un codice esclusivamente numerico.

Chiamate WhatsApp da numeri sconosciuti: cosa cambia su Android

L’aggiornamento interviene anche sulle chiamate ricevute da persone che non figurano tra i contatti. Su Android, prima di rispondere, l’utente può visualizzare maggiori informazioni sul numero. WhatsApp, la celebre app di messaggistica istantanea, indica se la telefonata arriva da un altro Paese e mostra l’eventuale presenza di gruppi in comune con il chiamante.

Questi dati non dimostrano automaticamente che una chiamata sia pericolosa, ma offrono un contesto utile per valutarla e iniziare a capire se si tratti di una potenziale truffa. Un numero estero inatteso oppure l’assenza di gruppi condivisi possono indurre l’utente a non rispondere d’impulso. WhatsApp sottolinea infatti che i truffatori fanno spesso leva sull’urgenza.

La funzione è stata annunciata per Android. Al momento non è stata comunicata una data per il suo eventuale arrivo su iPhone.

Per proteggere meglio WhatsApp conviene quindi controllare le passkey associate all’account e aggiornare la verifica in due passaggi. Davanti a una chiamata sconosciuta, gli utenti Android possono invece consultare le nuove informazioni prima di decidere se rispondere. Tre novità molto interessanti dedicate interamente alla privacy.