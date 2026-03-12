Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

WhatsApp ha lanciato su scala globale i nuovi account per utenti Under 13: ecco tutte le novità in merito e come si fa ad attivare questa funzione

123RF

WhatsApp continua ad arricchirsi con nuove funzionalità e con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza agli utenti. In queste ore, l’applicazione ha annunciato l’arrivo degli account per gli Under 13.

Si tratta di un nuovo sistema che consente ai giovanissimi di poter utilizzare l’applicazione di messaggistica in sicurezza e, soprattutto, con la supervisione dei genitori, grazie ai controlli parentali integrati.

Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere in merito.

Come funzionano gli account per Under 13

Gli account per Under 13 di WhatsApp sono pensati per offrire ai giovanissimi la possibilità di utilizzare l’applicazione di messaggistica in modo più sicuro, garantendo ai genitori una serie di strumenti di controllo.

Il genitore, infatti, può monitorare l’utilizzo di WhatsApp da parte del minore e può stabilire chi può contattarlo e a quali gruppi può partecipare.

Da segnalare, inoltre, che il genitore ha la possibilità di visualizzare le richieste di messaggi provenienti da contatti sconosciuti e ha la possibilità di gestire le impostazioni di privacy dell’account del minore, in modo da regolare l’utilizzo dell’app.

Tutte le impostazioni di WhatsApp per un account Under 13 non possono essere modificate senza l’approvazione del genitore. La modifica di tali impostazioni, infatti, è protetta da un PIN.

Bisogna evidenziare, però, che il controllo parentale non riguarda il contenuto delle conversazioni e, quindi, il genitore non può accedere (dal suo smartphone) alle chat dell’account per Under 13.

WhatsApp continuerà ad applicare la crittografia end to end alle chat, garantendo la massima privacy per gli utenti. Le conversazioni restano private e sono accessibili esclusivamente ai partecipanti della chat.

Il genitore, quindi, ha la possibilità di supervisionare l’utilizzo di WhatsApp da parte del proprio figlio ma non può “spiare” la sua attività, leggere le conversazioni e accedere ai contenuti delle chat se non utilizzando direttamente dal suo smartphone.

I nuovi account per Under 13 si sommano ad altre recenti novità per WhatsApp come la possibilità di programmare messaggi e l’arrivo delle chiamate tramite WhatsaApp Web.

Come si attiva il servizio

Per configurare un account per un utente con meno di 13 anni è necessario avere a disposizione entrambi gli smartphone (del genitore e del figlio) con WhatsApp installato.

A questo punto bisogna avviare la registrazione dell’account per l’utente Under 13, inserendo la data di nascita. Si tratta di un iter guidato che porterà alla visualizzazione di un codice QR da inquadrare con lo smartphone del genitore.

Effettuata anche quest’operazione, basterà completare alcuni passaggi, andando anche a impostare un PIN, per poter ultimare la configurazione corretta dell’account WhatsApp per un utente Under 13.

Il rollout è iniziato

WhatsApp ha confermato la disponibilità globale dei nuovi account per Under 13. Al momento, però, questa nuova funzione non è utilizzabile da tutti.

Il rollout è appena iniziato e sarà graduale. Di conseguenza, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima di poter iniziare a utilizzare la funzione.