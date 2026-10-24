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Sopravvivere nello stomaco di una balena come in Whalefall è impossibile. Scopri perché l'anatomia del capodoglio rende l'evento pura finzione

20th Century Studios

Tra i film del momento nelle sale cinematografiche c’è Whalefall, che in Italia viene presentato con il titolo (piuttosto esplicativo e non particolarmente fantasioso) Whalefall – Nella balena.

La pellicola è uscita nelle sale lo scorso 15 ottobre. Tratto dal romanzo omonimo, Whalefall mette in scena il disperato tentativo di sopravvivere dopo essere stato inghiottito da una balena.

Il film, in realtà, è molto più di questo e analizza vari aspetti, risultando un prodotto da tenere d’occhio, con tanti giudizi positivi da parte del pubblico e della critica e non è certo una semplice pellicola trash.

Il tema dell’articolo, però, è ben diverso. Invece di analizzare le caratteristiche del film o fare inutili spoiler, infatti, di seguito andremo ad affrontare un altro problema. Una balena può davvero ingoiare un essere umano?

L’animale è quello giusto

Ad analizzare le dinamiche dell’evento messo in scena da Whalefall è un interessante approfondimento di IFLScience. Secondo gli esperti, il capodoglio (la specie di cetaceo protagonista della pellicola) è in effetti l‘unico animale ad avere una gola abbastanza larga da poter, in via del tutto teorica, inghiottire un essere umano intero.

A differenza di giganti come la balenottera azzurra, che si nutre di minuscolo krill e ha una gola grande più o meno quanto un pompelmo, il capodoglio è un predatore dotato di denti che si immerge a grandi profondità per dare la caccia ai calamari giganti.

Un evento possibile?

Tuttavia, le probabilità che un evento del genere si verifichi realmente sono praticamente nulle. I capodogli sono creature estremamente intelligenti che usano l’ecolocalizzazione per individuare le loro prede: è altamente improbabile che decidano di ingoiare qualcosa di così estraneo alla loro dieta, per di più se dotato di ingombranti bombole da sub e attrezzatura metallica, che verrebbero subito percepite come un’anomalia.

Secondo la dottoressa Vanessa Pirotta, sentita da IFLScience, la sopravvivenza sarebbe impossibile:

"Avresti perso l’erogatore e la maschera prima di arrivarci, quindi probabilmente saresti già sparito da un pezzo!".

Sopravvivere sarebbe impossibile

Chi viene inghiottito, in ogni caso, si troverebbe di fronte a una missione quasi impossibile. Sopravvivere, infatti, è altamente improbabile. Una volta superati gli enormi denti, pensati per schiacciare le prede, la vittima finirebbe nel prestomaco. Questa prima camera non contiene succhi gastrici, ma è estremamente muscolare ed è letteralmente progettata per stritolare e frantumare tutto ciò che vi entra.

Successivamente, il malcapitato passerebbe attraverso altri tre stomaci sempre più acidi, venendo disciolto in un ambiente oscuro e letale. Inoltre, come sottolineano i biologi marini, l’idea di poter uscire dal sistema digestivo di un capodoglio facendo il percorso inverso o risalendo verso la bocca è biologicamente impossibile.

Whalefall descrive un evento improbabile ma ricco di potenzialità dal punto di vista narrativo. La pellicola, infatti, riesce a tenere il fiato sospeso sfruttando al meglio l’affascinante sfondo degli abissi e prendendosi varie libertà creative che però danno vita a un progetto sicuramente interessante e decisamente fuori dagli schemi.