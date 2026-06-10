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Logitech C270, webcam HD 720p con microfono a riduzione del rumore, regolazione automatica della luminosità e clip universale è in sconto del 61%.

Amazon

Lavori spesso in smart working o segui lezioni online e ti ritrovi con una webcam integrata sgranata e audio poco chiaro? Una soluzione economica ma efficace è puntare su una periferica esterna dedicata: in questo momento la Logitech C270 è proposta con uno sconto del 61%, così puoi migliorare subito qualità video e audio senza stravolgere il budget.

Logitech C270 Webcam HD

Questa webcam punta sulla semplicità: offre videochiamate in HD 720p a 30 fps in formato widescreen, una correzione automatica della luminosità per rendere l’immagine più gradevole anche con poca luce e un microfono integrato con riduzione del rumore che rende la voce più chiara durante riunioni e call. La clip universale permette di fissarla con facilità a monitor, laptop o scaffali, trasformandola in una soluzione flessibile adatta a casa, ufficio e didattica a distanza, con compatibilità estesa a PC, Mac, tablet, Chromebook e alle principali piattaforme di comunicazione.

Logitech C270 in offerta su Amazon con sconto del 61%

Con questa promo puoi portarti a casa la Logitech C270 a soli 17,06€: un prezzo molto contenuto per una webcam dedicata rispetto a tanti modelli della stessa fascia che costano di più offrendo caratteristiche simili. Lo sconto del 61% rende l’acquisto particolarmente interessante se devi aggiornare la postazione per call, riunioni online o videocorsi senza affrontare la spesa di una camera professionale. Il prodotto è venduto su Amazon con tutti i vantaggi tipici della piattaforma, inclusa la gestione semplificata di spedizione e reso, e il dispositivo è disponibile con uno sconto del 61% fino a esaurimento scorte.

La webcam Logitech con la risoluzione HD 720p e il microfono a riduzione del rumore

Se passi buona parte della giornata tra videoconferenze e call, migliorare immagine e audio può fare la differenza nella percezione di professionalità e nella comodità d’uso quotidiana.

Videochiamate widescreen HD 720p a 30 fps : ti permette di apparire più nitido e naturale rispetto alle webcam integrate di vecchia generazione, ideale per riunioni di lavoro e lezioni online.

: ti permette di apparire più nitido e naturale rispetto alle webcam integrate di vecchia generazione, ideale per riunioni di lavoro e lezioni online. Campo visivo di 60° : inquadra comodamente te e parte dell’ambiente circostante, utile quando devi mostrare documenti o lavorare in coppia davanti allo schermo.

: inquadra comodamente te e parte dell’ambiente circostante, utile quando devi mostrare documenti o lavorare in coppia davanti allo schermo. Microfono integrato con riduzione del rumore : rende la voce più comprensibile anche in ambienti un po’ rumorosi, riducendo distrazioni per chi ti ascolta durante meeting e colloqui.

: rende la voce più comprensibile anche in ambienti un po’ rumorosi, riducendo distrazioni per chi ti ascolta durante meeting e colloqui. Regolazione automatica della luminosità : ottimizza in tempo reale il bilanciamento dell’immagine, così risulti visibile anche se la stanza non è illuminata alla perfezione.

: ottimizza in tempo reale il bilanciamento dell’immagine, così risulti visibile anche se la stanza non è illuminata alla perfezione. Clip universale flessibile : si aggancia facilmente a monitor, laptop o scaffali, permettendoti di trovare l’angolazione migliore senza accessori aggiuntivi.

: si aggancia facilmente a monitor, laptop o scaffali, permettendoti di trovare l’angolazione migliore senza accessori aggiuntivi. Ampia compatibilità : funziona con Windows, macOS, ChromeOS e con servizi come Skype, Google Hangouts, FaceTime e WebEx, quindi puoi usarla in praticamente qualsiasi contesto di lavoro o studio.

: funziona con Windows, macOS, ChromeOS e con servizi come Skype, Google Hangouts, FaceTime e WebEx, quindi puoi usarla in praticamente qualsiasi contesto di lavoro o studio. Certificazione per Chromebook: garantisce integrazione fluida per chi utilizza notebook con il sistema operativo di Google, senza complicazioni in fase di configurazione.

Logitech C270 Webcam HD

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Logitech C270 Webcam HD, sconto del 61% a 17,06€: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ La Logitech C270 è compatibile con Windows, Mac e Chromebook? Sì, è compatibile con Windows, macOS e ChromeOS tramite porta USB e funziona anche con Chromebook certificati. La Logitech C270 funziona con Skype, Hangouts e FaceTime? Sì, la webcam è utilizzabile con piattaforme come Skype, Google Hangouts, FaceTime e WebEx. La Logitech C270 ha il microfono integrato? Sì, integra un microfono con riduzione del rumore per rendere la voce più chiara durante le chiamate. Serve un supporto dedicato per montare la Logitech C270? No, la webcam include una clip universale che si aggancia a monitor, laptop o scaffali senza accessori extra.