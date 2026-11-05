Weather Photographer of the Year 2026: le foto finaliste più spettacolari (secondo noi)

Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

@Mat Robinson/Weather Photographer of the Year 2026

Un triplo fulmine che squarcia il cielo sopra una metropoli, un tornado che sfiora l’orizzonte. E ancora, pareti di ghiaccio al collasso e un arcobaleno che sembra uscito da un dipinto astratto. Sono solo alcune delle spettacolari foto del Weather Photographer of the Year 2026, il concorso della Royal Meteorological Society che ogni anno premia gli scatti meteorologici più incredibili del Pianeta.

L’edizione di quest’anno ribadisce una regola fondamentale: nessun utilizzo dell’intelligenza artificiale o di “ritocchini” generativi. A essere premiati sono la pazienza sul campo (che i fotografi documentaristi, quelli veri, conoscono bene), il tempismo e la padronanza tecnica degli strumenti.

Tra le opere più sorprendenti spicca la foto di Dan Martland, che ha catturato tre fulmini cadere all’unisono sui grattacieli di New York, e il tornado nei pressi di Akron, in Colorado, fotografato dal “cacciatore di temporali” William Huxley Eades, dopo anni di inseguimenti. E ancora, i curiosi “cuori di ghiaccio” formati dalla galaverna su una recinzione in Slovacchia, ripresi da Dominika Koszowska, o la luce del sole di mezzanotte tra i fiordi norvegesi, colta da Vit Javorik. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se è vero che ogni scatto è un balsamo per gli occhi, d’altro canto la competizione si pone anche un obiettivo importante. Intende accendere i riflettori sull’emergenza climatica con la categoria dedicata Climate Award e scatti di grande impatto, che testimoniano la vulnerabilità del nostro Pianeta.

Tra le oltre 5.500 candidature da tutto il mondo, sono state selezionate 30 foto finaliste. Oltre al verdetto della giuria tecnica per il premio principale e per la categoria riservata agli smartphone, il pubblico può votare online la propria foto preferita per assegnare il riconoscimento Public Favourite. La proclamazione ufficiale dei vincitori si terrà il 17 novembre. E queste, secondo noi, sono le papabili foto vincitrici.

A winter morning, Aung Soe Min

@Aung Soe Min/Weather Photographer of the Year 2026

In una tranquilla mattina d’inverno, ecco che la Pagoda Kuthodaw che emerge dalla nebbia. Siamo in Myanmar, dove il fotografo Aung Soe Min ha catturato i raggi del sole all’alba che filtrano attraverso il paesaggio.

Close enough, William Huxley Eades

@William Huxley Eades/Weather Photographer of the Year 2026

Questa foto è stata scattata il 23 maggio 2025, quando un potente temporale a supercella vicino ad Akron, in Colorado, ha prodotto tre tornado. Dopo anni di incontri ravvicinati, per il cacciatore di tempeste William Huxley Eades questo è stato il primo tornado che avesse mai visto: “Guardarlo scendere dalla supercella rotante è stato uno dei momenti più esaltanti e profondi della mia vita”.

Fire, Erfan Samanfar

@Erfan Samanfar/Weather Photographer of the Year 2026

Nell’ottobre 2025, il fotografo Erfan Samanfar ha catturato un’immagine impressionante di un agricoltore che tentava di proteggere la propria terra da un terribile incendio. Siamo a Marvdasht, in Iran, dove l’assenza di precipitazioni e l’aumento delle temperature creano le condizioni ottimali per il propagarsi degli incendi boschivi, con gravi danni per le colture locali.

Glacial calving surge, Thomas Ruimou Yu

@Thomas Ruimou Yu/Weather Photographer of the Year 2026

Una foto emblematica, quella di Thomas Ruimon Yu, che ha immortalato la zona di distacco del ghiacciaio Perito Moreno, nella Patagonia meridionale argentina. Una spettacolare parete di ghiaccio larga 5 chilometri e alta 70 metri, dove enormi blocchi di ghiaccio blu si infrangono regolarmente nel Lago Argentino. A otto anni dalla sua ultima spedizione “lo scenario appariva drasticamente diverso, con molto più ghiaccio galleggiante e frequenti distacchi di iceberg”, ha dichiarato il fotografo.

Ice hearts, Dominika Koszowska

@Dominika Koszowska/Weather Photographer of the Year 2026

Durante una passeggiata tra le cime degli alberi nella dolina di Bachledova, in Slovacchia, a quasi 1.200 metri sul livello del mare, Dominila Koszowska ha notato qualcosa di particolare. Una rete metallica di sicurezza trasformata da uno spesso strato di brina bianca e dura. Sulla superficie metallica si erano formati delicati motivi ripetitivi, simili a file di cuori ghiacciati: “Il contrasto tra l’ordine geometrico dei cristalli e il blu intenso del cielo rivela la straordinaria potenza e la delicatezza della natura”.

Lakeland rainbow, Mat Robinson

@Mat Robinson/Weather Photographer of the Year 2026

Mentre passeggiava nel Lake District, in Inghilterra, Mat Robinson ha notato che il tempo stava cambiando: “Sta per succedere qualcosa di bello”. E così è stato: le condizioni perfette hanno prodotto uno spettacolare doppio arcobaleno. La pazienza e l’istinto del fotografo, gli hanno permesso di immortalare due arcobaleni colorati che incorniciano le colline.

Midnight sunbeams over Reine, Vit Javorik

@Vit Javorik/Weather Photographer of the Year 2026

In alto sopra i fiordi di Reine, nell’arcipelago norvegese delle Lofoten, la luce del sole si riversa tra le cime frastagliate delle montagne e nel bacino del fiordo sottostante. Quel che non immaginereste mai è che questa foto è stata scattata a mezzanotte: durante l’estate artica, il Sole può restare sopra l’orizzonte per tutto il giorno e la notte, inondando il paesaggio di un bagliore dorato (il cosiddetto “sole di mezzanotte”). Vit Javorik ha “pilotato un drone e si è messo in posa per lo scatto”, creando un’immagine unica, che ricorda il celebre Viandante sul mare di nebbia del pittore romantico tedesco Caspar David Friedrich.

Triple strike in NYC, Dan Martland

@Dan Martland/Weather Photographer of the Year 2026

“Questo fulmine è arrivato dal nulla. Il mio fido sensore di fulmini è riuscito ad attivare la mia fotocamera, che era inquadrata e puntata nella direzione giusta”. Così Dan Martland parla del momento in cui ha immortalato questa scena spettacolare con vista sullo skyline di New York City da Bayonne, nel New Jersey. Quando si dice trovarsi nel posto giusto, al momento giusto.

Nature meets energy, Sonia Turkington

@Sonia Turkington/Weather Photographer of the Year 2026

In questa suggestiva fotografia, Sonia Turkington ha catturato un momento in cui natura e tecnologia convivono in armonia: un arcobalenofa da sfondo alle file di turbine eoliche, creando un’immagine che trasmette allo stesso tempo pace e potenza. Siamo al largo della costa di Ingoldmells, a Skegness, Inghilterra.

Mount Shasta top hat at sunset, Lisa K. Kuhn

@Lisa K. Kuhn/Weather Photographer of the Year 2026

Situato nella California settentrionale, il Monte Shasta è un vulcano di 4.267 metri, famoso per queste suggestive formazioni nuvolose che possono assomigliare a giganteschi piattini o alle classiche immagini di UFO che popolano l’immaginario collettivo. A immortalarlo col suo “cappello a cilindro” Lisa Kuhn: “Sono rimasta sorpresa dal bellissimo risultato della foto con gli strati lisci sulla parte anteriore della nuvola”.