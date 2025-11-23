Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Vlad Ispas / Shutterstock

In sintesi

La nuova IA di Waze permette segnalazioni vocali più dettagliate, migliorando la qualità delle informazioni condivise tra gli automobilisti.

Grazie a risposte più precise, l’app suggerisce percorsi ottimizzati e aggiornati in tempo reale per evitare traffico e rallentamenti.

L’intelligenza artificiale è sempre più presente nella vita quotidiana e ci aiuta nelle attività di tutti i giorni, dalla ricerca delle informazioni alla gestione del tempo, fino alla pianificazione dei viaggi. Gli assistenti vocali suggeriscono appuntamenti, gli algoritmi ottimizzano i consumi energetici domestici e le app di navigazione affinano i percorsi. Anche evitare il traffico diventa più semplice grazie a strumenti sempre più evoluti. Lo dimostra Waze, app di navigazione che, grazie alla nuova integrazione con Gemini, renderà ancora più facile evitare di trascorrere tempo in coda.

Come fare una segnalazione vocale a Waze se c’è traffico

Waze è un’app GPS, di proprietà di Google, nota per il suo approccio collaborativo alla guida. Da tempo infatti questa piattaforma permette di segnalare incidenti, ingorghi o posti di blocco. Ma c’è una novità: oggi introduce anche una nuova funzione chiamata Segnalazione Conversazionale, pensata per rendere tutto il processo più semplice e sicuro.

Grazie a questo aggiornamento gli automobilisti possono effettuare una segnalazione semplicemente parlando, senza distogliere lo sguardo dalla strada e le mani dal volante. L’app ascolta la segnalazione vocale, la interpreta e la condivide automaticamente con gli altri utenti per aggiornare in tempo reale la situazione del traffico.

Come funziona l’intelligenza artificiale su Waze

Questa funzione è resa possibile dall’arrivo su Waze di Gemini, modello di intelligenza artificiale in grado di rendere la fase di segnalazione ancora più precisa e facile, come se si stesse conversando con un’altra persona.

Quando un automobilista effettua una segnalazione vocale, l’IA se necessario interviene ponendo domande mirate per chiarire meglio la natura del problema. Questo permette di ottenere informazioni più complete sulla situazione, di ridurre gli errori e di garantire aggiornamenti più affidabili per tutti gli altri utenti.

Grazie ai nuovi dati raccolti con queste segnalazioni vocali, teoricamente Waze potrà proporre agli utenti percorsi alternativi basati su calcoli più accurati, ottimizzando i tragitti e riducendo i tempi di percorrenza.

Quando arriva in Italia la possibilità di conversare con la IA di Waze

Al momento, l’integrazione con l’intelligenza artificiale su Waze è disponibile in una beta estesa negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Sebbene non siano state ancora annunciate date ufficiali per il rilascio in Italia e in Europa, l’arrivo della funzione è previsto nei prossimi mesi. Anche gli automobilisti italiani potranno quindi presto beneficiare della possibilità di interagire vocalmente con l’app e ricevere informazioni più precise sul traffico in tempo reale.