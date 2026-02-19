Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Berkshire cede milioni di azioni Apple e Amazon e apre una posizione nel New York Times. Le mosse di Buffett nell’ultimo trimestre.

iStock

Nel suo ultimo trimestre da amministratore delegato di Berkshire Hathaway, Warren Buffett ha preso decisioni che hanno messo in allerta Wall Street. I documenti trimestrali depositati presso la Securities and Exchange Commission evidenziano una riduzione significativa delle partecipazioni in alcune delle principali aziende tecnologiche statunitensi, affiancata dall’apertura di una nuova posizione in uno storico gruppo editoriale. Un cambio di passo che coincide con la fine di un’epoca e offre una chiave di lettura sul clima attuale dei mercati.

Warren Buffett taglia le partecipazioni in Apple e Amazon

Nel quarto trimestre del 2025 Berkshire ha ceduto 10,3 milioni di azioni Apple e 7,7 milioni di azioni Amazon. La quota nel gruppo di Seattle è stata ridimensionata di oltre il 75% del capitale, mentre il peso di Apple in portafoglio è stato progressivamente ridotto rispetto ai massimi degli anni precedenti, fino a una quota dell’1,5% del capitale sociale.

Berkshire ha ridotto anche l’esposizione in Bank of America, proseguendo una strategia di disinvestimenti che si ripete da diversi trimestri. I filing 13F mostrano infatti che il conglomerato ha venduto più titoli di quanti ne abbia acquistati per tredici trimestri consecutivi.

Il contesto aiuta a interpretare queste scelte. Dopo il rally alimentato dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale, molte società tech hanno visto crescere le proprie valutazioni. Apple, acquistata da Berkshire nel 2016 a multipli sensibilmente inferiori rispetto a quelli attuali, oggi quota a rapporti prezzo utili più elevati rispetto al passato. Amazon, tradizionalmente considerata un titolo costoso secondo i parametri classici, resta esposta a un mercato che negli ultimi mesi ha mostrato una volatilità più marcata.

Buffett ha costruito la propria reputazione puntando su aziende acquistate a prezzi ritenuti coerenti con i fondamentali. La riduzione dell’esposizione sulle big tech appare in linea con questo approccio prudente, soprattutto in una fase in cui il settore e la sua volatilità sono tornati al centro dell’attenzione.

L’ingresso di Berkshire nel New York Times

Parallelamente alle cessioni, Berkshire ha acquisito una partecipazione del valore di circa 350 milioni di dollari nella The New York Times Company, acquistando poco più di 5 milioni di azioni. La mossa ha sorpreso parte del mercato, anche perché nel 2020 Buffett aveva ceduto le testate locali controllate dal gruppo, parlando di un settore segnato da difficoltà strutturali.

Il caso del Times presenta caratteristiche molto particolari. Negli ultimi anni la società ha costruito una base di oltre 12 milioni di abbonati digitali e ha ampliato l’offerta con prodotti come Wordle e The Athletic. Secondo gli analisti citati dalle fonti, la forza del marchio e la capacità di monetizzare gli abbonamenti online rappresentano un elemento distintivo.

Chi è Warren Buffet?

Nato nel 1930, Buffett ha assunto il controllo di Berkshire nel 1965, trasformando una società tessile in un conglomerato con partecipazioni in assicurazioni, energia, trasporti e numerose aziende quotate. Dopo sessant’anni alla guida, ha lasciato il ruolo di amministratore delegato alla fine del 2025, passando il testimone a Greg Abel.

Nel corso della carriera ha più volte dichiarato di non sentirsi a proprio agio con investimenti che non comprende a fondo. Anche per questo le incursioni nel settore tecnologico sono rimaste selettive. Le ultime mosse, tra la riduzione delle big tech e l’ingresso in un gruppo editoriale a forte vocazione digitale, chiudono simbolicamente un ciclo e restituiscono l’immagine di un investitore che osserva l’attuale fase di mercato con prudenza.