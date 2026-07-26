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Una ragazza ordina la spesa e avvia il cronometro: dopo 1 minuto e 57 secondi un drone deposita la busta davanti casa e riparte

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Negli Stati Uniti la consegna della spesa con droni è diventata un servizio commerciale attivo in molte città, spesso ripreso sui social.

Il funzionamento è semplice: il cliente sceglie l'opzione drone, indica il punto di consegna e riceve articoli idonei in pochi minuti.

Limiti tecnici, costi per non abbonati e normative sulla privacy e il sorvolo urbano ostacolano una diffusione su larga scala, specie in Italia.

Ordinare la spesa e vederla arrivare dal cielo pochi minuti dopo non è più uno scenario da film di fantascienza: negli Stati Uniti la consegna di generi alimentari e piccoli beni tramite drone sta diventando un’abitudine per un numero crescente di clienti, con colossi della grande distribuzione che hanno trasformato queste operazioni in un servizio commerciale attivo in decine di città.

A rendere virale il fenomeno ci pensano soprattutto i social, dove gli utenti filmano l’arrivo del velivolo e la consegna del pacco davanti casa. L’ultimo caso a fare il giro del web arriva da TikTok, dove una ragazza ha documentato l’intera esperienza con tanto di cronometro alla mano.

Il video della spesa arrivata in 1 minuto e 57 secondi

Il video pubblicato appunto da una ragazza di nome da Justice e velocemente ripreso da molte testate, si apre proprio con la frase che ha catturato l’attenzione di migliaia di persone: Says my groceries will be here in one minute and 57 seconds (Guardo la mia spesa arrivare in un minuto e 57 secondi). Un conto alla rovescia che sembra impossibile e che invece nel filmato viene rispettato quasi alla perfezione.

Nella clip si vede la ragazza che attende l’arrivo del drone all’ingresso di casa. Lo avvista in cielo, ne segue le manovre e lo riprende mentre si posiziona esattamente sopra il punto di consegna: il velivolo si abbassa, si apre, appoggia la busta a terra e riparte, senza alcun intervento umano sul posto.

L’entusiasmo di Justice è evidente. Non si tratta di un episodio isolato, perché la creator ha condiviso anche altre storie con ulteriori ordini ricevuti allo stesso modo, mostrando un servizio che agli occhi di molti appare ancora oggi avveniristico e rivoluzionario.

Un entusiasmo condiviso

Quello di Justice, però, è tutt’altro che un caso unico. Sui social, e su TikTok in particolare, sono ormai centinaia di migliaia i contenuti dedicati alla consegna con drone di Walmart, con clienti che filmano ogni fase dell’operazione: dall’attesa all’avvistamento, fino al momento in cui il pacco tocca terra. Molti si dicono increduli davanti alla velocità e alla comodità del servizio.

Il funzionamento, del resto, è pensato per essere semplice. Come si può leggere nelle indicazioni sul sito stesso, il cliente riempie il carrello, sceglie la consegna con drone al momento del checkout e indica il punto esatto in cui vuole ricevere il pacco, come il giardino, il vialetto o l’ingresso di casa. A quel punto non resta che attendere: gli articoli possono arrivare in pochi minuti dal momento dell’ordine, calcolando anche il decollo e il volo.

Il servizio è disponibile su migliaia di prodotti idonei come pasti pronti, generi alimentari, articoli per la casa e farmaci da banco, con alcune limitazioni legate al peso e alle dimensioni. Le consegne avvengono nel rispetto delle linee guida della Federal Aviation Administration, l’ente che regola l’aviazione civile negli Stati Uniti, e i droni utilizzati vengono descritti come più silenziosi di un normale furgone per le consegne.

Pro e contro del servizio

I vantaggi sono immediati da comprendere: la rapidità è l’elemento più evidente, con tempi di attesa che si riducono drasticamente rispetto alla consegna tradizionale, soprattutto per gli acquisti dell’ultimo minuto. A questo si aggiunge la comodità di ricevere i prodotti direttamente a casa senza spostarsi, oltre a un impatto ambientale potenzialmente inferiore rispetto ai mezzi su gomma.

Non mancano però i limiti: il servizio funziona solo per articoli di peso e dimensioni contenuti, ed è attivo soltanto in alcune zone selezionate, spesso non estese all’intero territorio delle città coinvolte. Restano poi i costi: per i clienti abbonati al programma premium la consegna è gratuita per un periodo limitato, mentre per i non abbonati il prezzo può arrivare a quasi 20 dollari a spedizione.

C’è infine il capitolo privacy, dato che i droni utilizzano telecamere per la navigazione, un aspetto che Walmart assicura essere gestito nel rispetto delle normative vigenti.

Arriveranno anche in Italia?

La domanda sorge spontanea guardando questi video, ma la risposta racconta una realtà più complessa: in Italia la sperimentazione era partita con grandi aspettative. Per la precisione, Amazon aveva scelto il nostro Paese, e in particolare la località di San Salvo in Abruzzo, per i primi test di consegna con drone al di fuori degli Stati Uniti, sotto la supervisione dell’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Il percorso, però, si è rivelato tutt’altro che lineare. Amazon ha fermato i propri piani sul fronte italiano, anche se proprio a San Salvo, insieme all’ENAC, ha preso forma il primo U-space d’Europa, ovvero lo spazio aereo dedicato alla gestione del traffico dei droni. Un primato tecnologico che convive con lo stop alle operazioni commerciali vere e proprie.

Il nodo principale resta quello normativo. L’ENAC ha introdotto regole sempre più dettagliate in materia di sicurezza del volo e sorvolo delle aree urbane, con vincoli che rendono complessa una diffusione su larga scala come quella statunitense. La consegna della spesa dal cielo, insomma, resta per ora una visione più che una realtà quotidiana per i consumatori italiani, con tempi di adozione che dipenderanno dall’evoluzione delle tecnologie e delle autorizzazioni.