Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

iStock

Nella nostra società è sempre più complicato restare senza intrattenimento. Basti pensare a quante volte al giorno facciamo ricorso al nostro smartphone. Lo facciamo quando ci annoiamo, ma non solo, altrimenti non si spiegherebbe la tendenza a guidare col telefono tra le mani.

Si spiega facilmente, dunque, la scelta di Vueling di proporre un sistema media gratuito per tutti i propri passeggeri (almeno per una porzione di tempo). Esistono delle alternative ovviamente, come il download dei contenuti per la visione in “modalità aereo”, ma anche un buon libro, fisico o digitale. Per i non lettori e i meno pratici con la tecnologia, però, ora c’è una nuova soluzione.

Streaming gratis con Vueling

Vueling, in collaborazione con il gigante delle comunicazioni Viasat, ha appena lanciato una nuova piattaforma digitale che trasforma smartphone e tablet in un vero e proprio cinema portatile. Un servizio già attivato su più di metà della flotta, che consente ai viaggiatori di accedere a un ricco catalogo di film e serie Tv. Il tutto a costo (quasi) zero e sfruttando la connessione al server interno all’aereo.

Ecco il nuovo terreno di sfida per quanto riguarda le compagnie aeree. Mentre Lufthansa si affida a Starlink per una connettività veloce durante l’intero volo, Vueling punta tutto sull’intrattenimento on demand, così da migliorare l’intera esperienza dei propri clienti.

Catalogo in streaming

Non si richiede l’acquisto di alcun pacchetto, questo è un elemento importante da chiarire. Una volta saliti a bordo, basta collegarsi alla rete Wi-Fi del velivolo per sbloccare un catalogo che, attualmente, comprende 18 film per ogni tipo di pubblico e 23 episodi di 12 serie Tv di successo.

Un’offerta tutt’altro che statica, ha spiegato l’azienda. Il database verrà aggiornato costantemente, così da garantire contenuti sempre “freschi”. Ciò è molto importante soprattutto per i “frequent flyer”.

Il sistema non si limita però a cinema e televisione. Il portale integra infatti diverse funzioni:

mappa 3D in tempo reale, per seguire la rotta del volo in maniera dettagliata;

in tempo reale, per seguire la rotta del volo in maniera dettagliata; menu e shop digitale , per consultare la selezione di cibi, bevande e prodotti acquistabili a bordo, senza dover attendere il carrello;

, per consultare la selezione di cibi, bevande e prodotti acquistabili a bordo, senza dover attendere il carrello; scoperta delle possibili esperienze a terra, integrando GetYourGuide, così da prenotare escursioni, tour e biglietti.

Sistema a pagamento

Tutto ciò non cancella il servizio Wi-Fi tradizionale. Vueling ha confermato che la connessione per navigare online o inviare messaggi sarà gratuita per i primi 15 minuti. Tutti i passeggeri potranno accedervi, a prescindere dal tipo di biglietto acquistato.

Chi ha bisogno di restare connesso più a lungo, potrà accedere a un sistema di tariffe con una base economica molto bassa: 0,99 centesimi.