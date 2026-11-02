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Dopo una torrida estate, all’orizzonte c’è ora il rischio di dover fare i conti con un inverno gelido. Nelle scorse settimane, infatti, abbiamo parlato, più volte di El Niño e dei suoi effetti sul clima, a livello globale.

Ora, però, c’è un altro elemento da affrontare e analizzare con attenzione. Si tratta del vortice polare, un fenomeno atmosferico che si sviluppa circa 30 chilometri sopra il Polo Nord e che potrebbe avere un impatto sul meteo e sul clima europeo.

Le simulazioni Meteored, analizzate da un report di Rai News, provano a chiarire quali potrebbero essere gli effetti futuri del fenomeno in corso nell’Artico. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito.

Cosa succede al vortice polare

Il vortice polare è una grande circolazione atmosferica che si sviluppa sopra l’Artico. Si tratta di un fenomeno atmosferico naturale che diventa particolarmente intenso durante il periodo invernale, a causa del contrasto tra le temperature dell’Artico e quelle che si registrano alle latitudini più temperate.

Il fenomeno in questione si divide in due sistemi distinti, il vortice polare troposferico, legato agli strati atmosferici più bassi, e quello stratosferico, che, invece, riguarda altezze superiori.

Secondo alcune analisi, il vortice potrebbe indebolirsi nel corso del mese di novembre, fino a deformarsi. Alcune simulazioni evidenziano la possibilità di suddivisione in due nuclei, con effetti sulla circolazione atmosferica dell’emisfero settentrionale.

Tra le ipotesi c’è quella di un’inversione dei venti stratosferici già nel corso della prima metà del mese di novembre. Un fenomeno di questo tipo sarebbe estremamente precoce e non è mai stato registrato, in questo periodo, dall’inizio delle rilevazioni.

Ricordiamo che abbiamo già analizzato i possibili effetti sul clima invernale di El Niño. In aggiunta, abbiamo chiesto all’IA quanto pagheremo le bollette in inverno.

Le ipotesi

Tra i possibili sviluppi del vortice polare c’è un indebolimento del fenomeno stratosferico nella prima metà del mese di novembre (entro il 10) con i venti occidentali che potrebbero invertire, anche solo temporaneamente, la propria direzione.

Questo scenario si basa sui dati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). L’indebolimento del vortice stratosferico potrebbe essere accompagnato da un Sudden Stratospheric Warming con un significativo incremento delle temperature nell’atmosfera artica.

In Europa, quindi, ci potrebbe essere un’ondata di aria fredda che potrebbe avere un impatto significativo nella zona centrale del continente. Lo scenario, però, è molto incerto e gli effetti in Italia sono tutti da valutare.

A rendere il quadro ancora più complesso è l’interazione tra queste anomalie stratosferiche e il cambiamento climatico in atto. Come anticipato, dopo aver affrontato gli strascichi termici di El Niño, l’insolita e precoce debolezza del vortice polare autunnale conferma una tendenza ormai consolidata: il surriscaldamento globale non si traduce esclusivamente in estati roventi, ma altera i delicati equilibri delle correnti atmosferiche.

L’ipotesi di un drastico calo delle temperature resta sul tavolo e potrebbe comportare una parte finale di 2026 molto rigida, dal punto di vista climatico. La situazione andrà monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime settimane.