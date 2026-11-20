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Vortice Polare indebolito a novembre: uno Stratwarming record dal 1958. Scopri le cause, il ruolo di El Niño e i possibili effetti sul meteo di dicembre.

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Torniamo a parlare di clima e di un fenomeno che potrebbe influenzare il meteo nel corso dei prossimi mesi. La scorsa settimana, precisamente tra il 10 e il 12 novembre, il Vortice Polare stratosferico si è indebolito. Si tratta di un evento che, con queste caratteristiche, non accadeva dal 1958.

Tale fenomeno, chiamato anche Stratwarming, potrebbe avere un impatto significativo sul clima europeo e, in particolare, potrebbe comportare un arrivo anticipato delle temperature fredde, causando un inverno particolarmente rigido. Andiamo a riepilogare la questione.

Cosa sta succedendo

Il Vortice Polare stratosferico, situato a circa 30 chilometri sopra l’Artico, ha subito un improvviso indebolimento, con un’inversione dei venti. Questo fenomeno, come detto, è insolito ed era stato registrato l’ultima volta nel 1958.

Quest’evento è chiamato anche Stratwarming oppure Sudden Stratospheric Warming (SSW) e comporta un’improvvisa fase di riscaldamento per la stratosfera polare, con temperature che salgono ben al di sopra della media del periodo.

Per comprendere la portata dell’anomalia, occorre distinguere tra due diversi livelli dell’atmosfera: il vortice troposferico, che governa direttamente i fenomeni meteorologici vicino al suolo, e quello stratosferico, situato decine di chilometri più in alto.

In condizioni normali, quest’ultimo agisce come una sorta di barriera circolare di venti occidentali che trattiene il gelo sopra l’Artico. Quando grandi onde atmosferiche planetarie risalgono dagli strati inferiori, possono però deformarlo, spostarlo o spezzarlo, innescando un riscaldamento stratosferico capace di far salire le temperature in quota di diverse decine di gradi nel giro di pochi giorni.

Le cause dell’anomalia e il ruolo di El Niño

Secondo le analisi del Met Office britannico, a innescare un disturbo così prematuro è stata una sequenza insolitamente energica di onde atmosferiche provenienti dalla troposfera, favorita da una precisa connessione climatica: l’intenso fenomeno di El Niño attualmente in corso nel Pacifico tropicale. Il forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico centrale alimenta infatti un’intensa attività temporalesca che libera enormi quantità di calore nell’atmosfera. Il Vortice Polare stratosferico è stato particolarmente destabilizzato.

Cosa succederà al clima?

Un evento di Stratwarming può avere un impatto significativo sul clima, ma il collegamento non è immediato, in quanto il fenomeno dovrà propagarsi in un certo modo per poter avere un’influenza sul clima europeo. Potrebbero essere necessarie settimane prima di registrare un vero impatto.

Il rischio da mettere in conto, però, è quello di un mese di dicembre gelido, con temperature basse e forti precipitazioni. La situazione andrà monitorata con attenzione, settimana dopo settimana, per capire l’evoluzione del clima e gli effetti del Vortice Polare sull’Europa.

Per l’Italia non ci sono basi per prevedere un dicembre di gelo estremo o neve diffusa in pianura. Un evento da record in stratosfera sposta le probabilità ma non garantisce ondate di freddo: per l’avvio dell’inverno lo scenario più probabile resta un’alternanza tra fasi rigide e parentesi miti e perturbate guidate dall’Atlantico.