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Dagli aeroporti americani a quelli italiani, il guasto alla rete FAA ha provocato disagi a migliaia di passeggeri. E potrebbe succedere ancora

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Un guasto alle comunicazioni radio ha spinto la Faa a sospendere per quattro ore tutti i decolli negli Stati Uniti, per ragioni di sicurezza.

Router sovraccarichi e infrastrutture obsolete sono all’origine del blocco; le autorità hanno escluso attacchi informatici e collegamenti con l’intelligenza artificiale.

Cancellazioni, deviazioni e ritardi hanno coinvolto migliaia di voli, compresi i collegamenti con Fiumicino, mentre cresce l’attenzione per il Giorno del Ringraziamento.

È durato ben quattro ore il recentissimo blocco aereo negli USA: a tutti i velivoli è stato impedito decollare, da praticamente quasi tutti gli aeroporti degli Stati Uniti. La Federal Aviation Administration (Faa), l’agenzia che regola l’aviazione civile e gestisce il controllo del traffico, ha fermato le partenze in tutto il Paese per ragioni di sicurezza.

Una misura così estesa ha due soli precedenti, nel gennaio 2023 e dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Stavolta all’origine c’è un guasto tecnologico, e la sua spiegazione racconta molto dello stato delle reti che tengono in ordine i cieli americani.

Che cosa è successo al traffico aereo degli Stati Uniti

Il provvedimento si chiama ground stop: gli aerei pronti alla partenza restano a terra, quelli già in volo proseguono verso la destinazione. La Faa lo ha esteso a tutti gli scali poco prima delle 16, ora di New York, dopo che i primi problemi avevano già rallentato gli aeroporti di Chicago.

Gli arrivi dall’estero sono stati valutati caso per caso, e su richiesta americana anche Eurocontrol, l’organizzazione che coordina la navigazione aerea in 42 Paesi europei, ha sospeso le partenze verso gli Usa.

A fermarsi erano state le comunicazioni. I centri che seguono gli aerei lungo le rotte, una volta lasciata la zona dell’aeroporto, parlano con i piloti attraverso frequenze radio, e in diverse aree queste frequenze sono andate fuori uso. Senza la certezza di poter raggiungere ogni equipaggio, far salire in quota altri velivoli avrebbe aggiunto rischi: da qui la scelta di congelare i decolli fino al ripristino dei collegamenti.

Router sovraccarichi e linee in rame: la causa del guasto

Anche se l’accaduto ha coinciso con il down di Microsoft, sembrano non esserci correlazioni (come invece è successo nel 2024). La spiegazione è arrivata dal segretario ai Trasporti Sean Duffy in un briefing alla Casa Bianca.

Le radio dei controllori dipendono da una rete di telecomunicazioni che trasporta voce e dati tra i centri di controllo, fatta di router e switch, cioè gli apparati che smistano il traffico digitale da un punto all’altro. Secondo Duffy questi apparati si sono riempiti di dati oltre la loro capacità e hanno smesso di funzionare a dovere.

Il sovraccarico ha coinciso con un intervento di aggiornamento: proprio quel giorno la Faa aveva rinnovato alcune componenti del software usato per il controllo del traffico, e i nuovi elementi hanno messo sotto pressione un’infrastruttura che lo stesso segretario ha definito datata.

Una parte dei collegamenti viaggia ancora su linee in rame degli anni Ottanta, e Donald Trump ha parlato di apparecchiature in servizio da 55 anni. In pratica, tecnologia recente innestata su una base troppo vecchia per reggerne il carico.

Duffy ha ammesso di non poter garantire che l’episodio resti isolato, anzi ha avvertito che il sistema «continuerà a guastarsi» finché resterà quello attuale. Per questo ha chiesto al Congresso 50 miliardi di dollari da destinare all’ammodernamento delle reti e dei sistemi di controllo.

Perché sono stati esclusi attacco hacker e intelligenza artificiale?

Nelle prime ore le ipotesi sono corse veloci, ma l’Fbi ha escluso sia l’attacco informatico sia l’atto criminale, e il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin ha spiegato che le verifiche non hanno trovato tracce di intrusione né rivendicazioni, che di solito accompagnano le azioni contro infrastrutture critiche.

Un altro sospetto riguardava l’intelligenza artificiale. Secondo il sito Axios, la Faa sta introducendo per gradi uno strumento basato sull’AI pensato per gestire la congestione del traffico, e tra le ipotesi circolate c’era un suo possibile ruolo nel guasto.

Trump ha attribuito l’accaduto alle infrastrutture obsolete, lasciando fuori dalle cause tanto gli hacker quanto l’AI. Mullin ha aggiunto che nessun volo e nessun passeggero sono mai stati in pericolo, e che lo stop è scattato per eccesso di prudenza.

Le conseguenze per chi vola, anche dall’Italia

Riaperto lo spazio aereo, i disagi sono proseguiti. FlightAware ha contato oltre 5.000 voli cancellati, la società di analisi Cirium almeno 827 deviati, in gran parte rientrati all’aeroporto di partenza, e Duffy ha parlato di decine di migliaia di passeggeri rimasti a terra. Lo stesso segretario ha avvertito che il ritorno alla normalità avrebbe richiesto tempo.

Gli effetti sono arrivati anche in Italia. A Fiumicino i collegamenti con gli Stati Uniti sono ripartiti dopo la revoca, con ritardi da mezz’ora a oltre due ore sulle partenze e fino a quattro ore su alcuni arrivi.

Per chi ha un volo verso gli Usa a ridosso di un blocco di questo tipo vale il consiglio diffuso dal dipartimento dei Trasporti britannico: contattare la compagnia aerea prima di andare in aeroporto. Negli Stati Uniti, intanto, l’attenzione si sposta sul Giorno del Ringraziamento, quando il traffico interno aumenta e la tenuta della rete verrà messa di nuovo alla prova.