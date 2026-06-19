Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Vodafone sta per completare l'aggiornamento dei suoi sistemi e, come annunciato in passato, disattiverà alcune SIM. Ecco cosa possono fare i clienti coinvolti

iStock

Vodafone, che oggi è un brand di Fastweb + Vodafone, sta per completare un programma di aggiornamento dei suoi sistemi, legato alla necessità di poter contare su un’infrastruttura sempre più moderna e avanzata.

Questo programma è già iniziato da tempo e dovrebbe concludersi a breve. Tra le operazioni che l’operatore completerà nel corso del prossimo futuro c’è la disattivazione di alcune SIM prepagate, ancora legate ai vecchi sistemi.

La data da segnare sul calendario è quella del 30 giugno 2026. Ecco tutti i dettagli.

Cosa sta succedendo

A chiarire la questione è stato il magazine specializzato Mondomobileweb.it. Dalle informazioni disponibili, infatti, emerge la presenza di circa 3 mila utenze Vodafone ancora legate ai vecchi sistemi informatici e per cui non è stato effettuato l’upgrade. Queste SIM saranno disattivate.

La conferma arriva dal messaggio inviato da Vodafone che, tramite SMS, sta contattando le SIM coinvolte:

Dismissione servizi Vodafone mobile: come già anticipato con le comunicazioni inviate nei mesi precedenti, non sarà più possibile garantire l’utilizzo del servizio di rete mobile prepagato da te attivato e, pertanto, entro il 30/06/2026 la tua numerazione mobile sarà cessata.

Come sottolineato dalla fonte, la procedura di dismissione dei vecchi sistemi è partita già lo scorso anno (la campagna informativa è iniziata nel settembre dello scorso anno) e riguarda solo un numero limitato di utenze attive. Ricordiamo che Fastweb + Vodafone sta portando avanti un importante progetto per il futuro del 5G in Italia.

Cosa bisogna fare

A disposizione degli utenti coinvolti dalla procedura in corso per l’aggiornamento dei sistemi di Vodafone ci sono tre opzioni. La prima è scegliere di non fare nulla. In questo caso, la SIM si disattiverà in automatico e non sarà più utilizzabile. La cessazione della linea porterà alla perdita del numero di telefono.

La seconda opzione, invece, è rappresentata dal cambio operatore. Basta scegliere una delle tante offerte di telefonia mobile oggi disponibili sul mercato e richiedere il passaggio del numero da Vodafone al nuovo operatore. In questo modo, il numero sarà preservato dalla cancellazione e si potrà utilizzare una nuova tariffa, in linea con le proprie necessità.

La terza strada da seguire per gli utenti Vodafone coinvolti nella procedura riguarda la possibilità di cambio SIM e cambio offerta. In sostanza, è possibile recarsi in un negozio Vodafone per scegliere una nuova offerta tra quelle che vengono commercializzate attualmente. Quest’operazione dovrà essere accompagnata da un cambio SIM. In questo modo, sarà possibile restare clienti Vodafone senza perdere il numero.

Ricordiamo, in ogni caso, che Vodafone è oggi un marchio commerciale, concesso in licenza a Fastweb fino al 2029, e parte di Fastweb + Vodafone. Nel corso dei prossimi anni, quindi, il brand uscirà dal mercato e i clienti Vodafone registreranno un cambio di nome del proprio operatore. Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale in merito, ma tra le ipotesi ci potrebbe essere il lancio di un nuovo brand unico che raccoglierà l’eredità di Fastweb e Vodafone. Ne sapremo di più in futuro.