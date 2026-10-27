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Siamo volati a Tenerife per la presentazione europea della nuova vivo X500 Series. Abbiamo scoperto le caratteristiche dei nuovi smartphone e le novità dell'ecosistema vivo in arrivo in Italia.

Siamo volati a Tenerife per assistere alla presentazione europea della nuova vivo X500 Series, la gamma di smartphone con cui il produttore cinese rinnova la propria offerta nel segmento premium, e altri dispositivi. L’evento si è svolto al Magma Art & Congress Centre, una struttura dalla particolare architettura che ha ospitato il lancio dei nuovi dispositivi.

Durante il nostro soggiorno abbiamo avuto l’opportunità di vedere da vicino le novità introdotte dall’azienda, mettendo alla prova soprattutto le sue capacità fotografiche.

La scelta di Tenerife è legata proprio alla fotografia, sulla quale vivo ha puntato molto per questa nuova generazione. Tra paesaggi vulcanici e splendidi affacci sull’oceano, l’isola offre numerosi scenari in cui sperimentare le potenzialità delle fotocamere.

vivo X500 Pro Max: fotocamere ZEISS da 200 MP e video in 4K

Il comparto fotografico è uno degli aspetti su cui vivo ha lavorato maggiormente, proseguendo la collaborazione con ZEISS. Sul retro di vivo X500 Pro Max troviamo un teleobiettivo APO ZEISS da 200 MP, con sensore HP0 Ultra-Sensing da 1/1,4 pollici e lunghezza focale equivalente a 85 mm.

La fotocamera principale ZEISS TrueDynamic utilizza invece un sensore vivo × Sony LYTIA L910 da 50 MP, con stabilizzazione ottica di livello gimbal. Completano il comparto fotografico un’ultra-grandangolare da 50 MP e una fotocamera anteriore ZEISS con la stessa risoluzione.

Le novità riguardano anche i video. Lo smartphone supporta la registrazione nativa in 4K a 240 fps, che permette di realizzare filmati in slow motion mantenendo un’elevata risoluzione. Per chi preferisce lavorare sui filmati in post-produzione, la modalità Cinematic Pro Log offre maggiore libertà nella gestione dei colori.

È presente anche un sistema di tracciamento dei soggetti in movimento, pensato per mantenerli a fuoco durante le riprese.

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Display, prestazioni e batteria di vivo X500 Pro Max

vivo X500 Pro Max monta un display ZEISS Master Color da 6,85 pollici, con risoluzione 2K e tecnologia LTPO. La frequenza di aggiornamento adattiva raggiunge i 144 Hz nelle applicazioni compatibili, mentre la luminosità di picco locale arriva a 4.400 nit.

Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 9600 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nm e affiancato da 12 GB di RAM.

Per quanto riguarda l’autonomia, lo smartphone dispone di una batteria BlueVolt da 6.750 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 90 W. È disponibile anche la ricarica wireless fino a 40 W.

Il sistema operativo è OriginOS 7, che introduce nuove ottimizzazioni per la fluidità e funzionalità dedicate al multitasking.

Photographer Kit e prezzi di vivo X500 Pro Max in Italia

Durante la nostra esperienza a Tenerife abbiamo avuto modo di provare anche il Photographer Kit, un sistema di accessori pensato per chi vuole sfruttare maggiormente le capacità fotografiche di vivo X500 Pro Max.

Il kit comprende un’impugnatura con comandi fisici, che permette di utilizzare lo smartphone in modo più simile a una fotocamera tradizionale.

Sono disponibili anche due teleconvertitori ZEISS, con lunghezze focali equivalenti a 200 mm e 400 mm. Quest’ultimo consente di fotografare soggetti particolarmente distanti, ampliando le possibilità offerte dal teleobiettivo dello smartphone.

Per quanto riguarda i prezzi italiani, vivo X500 Pro Max parte da 1.599,99 euro nella versione da 256 GB. Per la configurazione da 1 TB si sale a 2.199,99 euro, mentre la versione completa di Photographer Kit viene proposta a 2.499,99 euro.

La nuova gamma è disponibile in Italia dal 27 ottobre 2026, con diverse configurazioni di memoria e offerte dedicate al lancio.

vivo X500 Pro: il nuovo smartphone con fotocamere ZEISS

Durante l’evento di Tenerife, vivo ha presentato anche X500 Pro, uno smartphone che condivide diverse caratteristiche con il fratello maggiore, ma propone dimensioni più contenute.

Il dispositivo monta un display ZEISS Master Color da 6,36 pollici, contro i 6,85 pollici della versione Pro Max. Il processore, invece, è lo stesso: MediaTek Dimensity 9600 Pro, sviluppato in collaborazione con vivo e realizzato con un processo produttivo a 2 nm.

Anche per il comparto fotografico ritroviamo la collaborazione con ZEISS. Lo smartphone dispone di un teleobiettivo APO da 64 MP con sensore Sony LYTIA 610 e una lunghezza focale equivalente a 85 mm. Per i video è supportata la registrazione in 4K a 240 fps.

La batteria BlueVolt ha una capacità di 6.510 mAh e supporta la ricarica rapida a 90 W, oltre a quella wireless da 40 W.

vivo X500 Pro arriva in Italia a partire da 1.399,99 euro nella configurazione da 256 GB. Le colorazioni disponibili sono Sunny White e Moonlit Black.

vivo Buds Ultra: i nuovi auricolari con cancellazione del rumore fino a 60 dB

Tra i prodotti presentati a Tenerife ci sono anche vivo Buds Ultra, i nuovi auricolari true wireless di fascia alta dell’azienda.

Il sistema audio Pure Harmonic combina un driver dinamico da 11 mm con un driver ad armatura bilanciata, sviluppato in collaborazione con Knowles. La dotazione comprende anche un convertitore digitale-analogico Hi-Fi indipendente.

Per la cancellazione del rumore troviamo la tecnologia Intelligent Noise Cancellation 2.0, che utilizza quattro microfoni e, secondo quanto dichiarato da vivo, permette di attenuare i rumori esterni fino a 60 dB.

Gli auricolari possono rimanere collegati contemporaneamente a tre dispositivi, mentre l’autonomia complessiva raggiunge le 50 ore, considerando anche la custodia di ricarica.

vivo Buds Ultra sono disponibili in Italia al prezzo di 199,90 euro.

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vivo Buds Clip: auricolari open-ear dal design “a clip"

Con i nuovi vivo Buds Clip, l’azienda presenta i suoi primi auricolari con design a clip. La particolarità sta nel modo in cui vengono indossati: si agganciano all’orecchio lasciando libero il condotto uditivo, così da poter ascoltare musica senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante.

Ogni auricolare pesa appena 5,2 grammi e ospita un driver dinamico a doppio magnete da 12 mm.

Sono previste anche alcune modalità di ascolto dedicate. Vocal Enhancement permette di dare maggiore risalto alle voci, mentre Leakage Prevention è pensata per limitare la dispersione del suono verso l’esterno.

Come Buds Ultra, anche questo modello supporta il collegamento simultaneo a tre dispositivi. L’autonomia complessiva arriva a 42 ore, includendo la custodia di ricarica.

vivo Buds Clip sono disponibili in Italia a 179,90 euro.

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vivo Headphones Studio: le prime cuffie over-ear dell’azienda

vivo ha presentato anche Headphones Studio, le sue prime cuffie over-ear, pensate per chi preferisce un modello che avvolge completamente le orecchie.

Le cuffie montano driver dinamici da 40 mm, con una specifica messa a punto del suono. Supportano anche l’audio spaziale cinematografico, una tecnologia progettata per rendere più coinvolgente l’ascolto dei contenuti.

Il sistema di cancellazione attiva e adattiva del rumore promette un’attenuazione fino a 58 dB, secondo i dati forniti dall’azienda. Il peso delle cuffie è di 238 grammi.

Per quanto riguarda la batteria, vivo parla di un’autonomia fino a 75 ore di riproduzione musicale con la cancellazione del rumore disattivata. È possibile anche mantenere la connessione simultanea con tre dispositivi.

vivo Headphones Studio sono disponibili in Italia a 169,90 euro, inizialmente nella colorazione White. Le varianti Black e Purple arriveranno successivamente.

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