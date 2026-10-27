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Provare vivo X500 Pro Max mi ha ricordato quanto mi piaccia fotografare. Soprattutto, mi ha permesso di lasciare a casa la pesante attrezzatura fotografica che di solito porto con me. È stata un’esperienza piacevole, durante la quale ho potuto scoprire i pregi e i limiti di uno smartphone pensato soprattutto per gli appassionati di fotografia.

L’ho provato insieme al Photographer Kit, utilizzando entrambi i teleconvertitori. Devo dire, però, che mi ha conquistato anche senza accessori. Le fotografie scattate al tramonto sono tra quelle che ho apprezzato maggiormente, mentre con il kit ho potuto spingermi molto più lontano con le inquadrature.

Design e display di vivo X500 Pro Max: più comodo di quanto sembri

Vedendo il grande modulo fotografico posteriore, mi aspettavo uno smartphone piuttosto ingombrante e scomodo da utilizzare. Una volta preso in mano, però, mi sono ricreduto. Le linee morbide aiutano a impugnarlo e la scocca posteriore trattiene poche impronte, un dettaglio che ho apprezzato nell’uso quotidiano.

Il peso varia dai 224 grammi della colorazione Moonlit Black ai 228 grammi della Starry Gray. Non è certo uno smartphone leggero, ma personalmente l’ho trovato abbastanza comodo da utilizzare. Qualche limite emerge quando lo si appoggia su una superficie piana: il modulo fotografico sporge parecchio e il telefono tende a oscillare. Una cover adatta aiuta a ridurre il problema.

Il display ZEISS Master Color da 6,85 pollici mi è piaciuto soprattutto per la luminosità. La risoluzione è di 1.440 x 3.168 pixel, mentre la frequenza di aggiornamento adattiva raggiunge i 144 Hz nelle applicazioni compatibili. Ottimo anche il lettore ultrasonico delle impronte digitali: durante la prova, lo sblocco mi è sembrato praticamente istantaneo.

Prestazioni e autonomia nell’uso quotidiano

A bordo troviamo il processore MediaTek Dimensity 9600 Pro, affiancato da 12 GB di RAM nella versione italiana. Le prestazioni mi hanno convinto anche nei videogiochi più impegnativi, tanto che utilizzerei volentieri questo smartphone anche per giocare.

Per farmi un’idea più completa ho alternato Asphalt 8 e SimCity BuildIt a sessioni con Red Dead Redemption NETFLIX. Ho provato anche qualche platform e alcuni rompicapi, senza riscontrare blocchi o rallentamenti capaci di compromettere l’esperienza. Dimensity 9600 Pro, con la sua architettura interamente basata su core ad alte prestazioni, si è comportato molto bene.

Anche OriginOS 7 mi ha lasciato una buona impressione. Ho apprezzato i colori dell’interfaccia e le animazioni, che rendono piacevole il passaggio da una schermata all’altra. Interessante anche Origin Workbench, una funzione che permette di raggruppare le applicazioni e trascinare contenuti tra quelle compatibili. L’ho trovata particolarmente utile pensando a chi utilizza lo smartphone per lavorare o studiare.

La batteria da 6.750 mAh della versione italiana mi ha soddisfatto per quanto riguarda l’autonomia. C’è poi il supporto alla ricarica rapida cablata da 90 W, comodo soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione per ricaricare il telefono.

Fotocamera vivo X500 Pro Max: le foto che mi sono piaciute di più

Il teleobiettivo APO ZEISS da 200 MP offre una lunghezza focale equivalente di 85 mm, mentre la fotocamera principale da 50 MP lavora a 24 mm. Già senza accessori, quindi, si possono ottenere inquadrature molto diverse.

Le fotografie che mi hanno colpito di più sono quelle scattate al tramonto e quelle del cielo. Ho apprezzato la gestione delle luci e soprattutto le sfumature dei colori, ben visibili nelle immagini. Sensazioni positive che ho ritrovato anche registrando video.

Mi sono divertito parecchio anche con la fotografia naturalistica. I colori sono vividi e riescono a dare risalto ai soggetti, con risultati che personalmente ho trovato molto piacevoli.

È soprattutto per queste fotografie che consiglierei vivo X500 Pro Max a chi ama scattare. Si può uscire tranquillamente senza portarsi dietro il kit e tornare a casa con immagini soddisfacenti. Chi preferisce intervenire personalmente sulle impostazioni può invece sfruttare le modalità Pro, che consentono un maggiore controllo durante la ripresa.

Non ho avuto occasione di provarlo durante un concerto, quindi preferisco rimandare il giudizio sulla modalità Palco 3.0 a una prova in condizioni adatte.

Photographer Kit: il 400 mm mi ha convinto

Il Photographer Kit che ho utilizzato comprende il teleconvertitore ZEISS Gen 2 da 200 mm equivalenti e il Gen 2 Ultra da 400 mm. Devo ammettere che è stato soprattutto quest’ultimo a conquistarmi. Le fotografie ottenute mi hanno lasciato un’ottima impressione e poter riprendere soggetti così lontani, senza doversi avvicinare, è davvero piacevole.

Anche l’Imaging Grip contribuisce all’esperienza. Grazie all’impugnatura dedicata e ai comandi fisici, tenere il telefono diventa molto più simile a utilizzare una vera fotocamera. È una sensazione che si avverte fin dal primo utilizzo.

Il montaggio richiede inizialmente un po’ di attenzione. Bisogna capire come collegare correttamente i componenti, ma la documentazione inclusa è di grande aiuto. Una volta presa confidenza con il sistema, montare e rimuovere i teleconvertitori diventa un’operazione semplice, che si completa rapidamente.

La qualità costruttiva degli accessori mi è sembrata buona, con finiture curate. Ho apprezzato meno la cover rigida: quando si inserisce il telefono, capita di premere involontariamente i pulsanti laterali. Avrei preferito una custodia più semplice da mettere e togliere, anche se per il fissaggio degli accessori svolge bene il proprio compito.

Naturalmente, utilizzare il Photographer Kit significa portare con sé qualche componente aggiuntivo e montarlo quando necessario. Personalmente lo sceglierei per un’uscita fotografica in cui so già di voler riprendere soggetti lontani. Nelle altre occasioni, utilizzare soltanto lo smartphone rimane la scelta più pratica.

Gran parte dei miei test si è svolta sull’Etna, in condizioni di illuminazione differenti. Ho portato il kit anche durante una camminata verso il rifugio e devo dire che il peso degli accessori nello zaino non si è fatto sentire particolarmente. L’ho trovato quindi comodo anche per un’escursione in montagna, sebbene consiglierei di acquistare uno zainetto dedicato per trasportare i componenti con maggiore comodità e sicurezza.

Bisogna poi considerare che il contenuto del Photographer Kit cambia in base alla versione acquistata. Il pacchetto abbinato allo smartphone da 512 GB comprende il teleconvertitore da 200 mm, mentre quello della versione da 1 TB include anche il 400 mm.

È possibile acquistare il solo telefono oppure scegliere uno dei pacchetti con gli accessori fotografici. Per quanto mi riguarda, nonostante la spesa aggiuntiva, consiglierei la configurazione con almeno un teleconvertitore, soprattutto a chi pensa di sfruttarlo con una certa frequenza.

Video 4K e fotocamera frontale

Per chi ama realizzare video in slow motion, vivo X500 Pro Max permette di registrare nativamente in 4K a 240 fps con la fotocamera principale. Inserendo queste riprese in un video a 30 fps, si può rallentare il movimento di otto volte mantenendo la risoluzione 4K.

È disponibile anche il Pro Log a 10 bit con campionamento 4:2:2, pensato per chi preferisce lavorare sul colore durante il montaggio. Personalmente lo utilizzerei per un filmato al quale dedicare più tempo in postproduzione. Per un video da pubblicare rapidamente, invece, preferirei partire da una resa già pronta.

Mi ha convinto anche la fotocamera frontale ZEISS da 50 MP, soprattutto durante le riprese video. La presenza dell’autofocus è utile quando ci si registra da soli e si cambia distanza rispetto allo smartphone. La utilizzerei volentieri per realizzare contenuti parlando direttamente in camera, con la possibilità di controllare l’inquadratura attraverso lo schermo.







Prezzo di vivo X500 Pro Max: quanto costa con il kit completo

Il prezzo di listino italiano parte da 1.599,99 euro, mentre per la versione da 1 TB con il Photographer Kit completo si arriva a 2.499,99 euro sullo store ufficiale.

Il kit mi ha dato parecchie soddisfazioni, ma sceglierei la configurazione più costosa soltanto se fossi sicuro di utilizzare frequentemente il teleconvertitore da 400 mm. Chi invece fotografa soprattutto senza accessori farebbe bene a valutare anche le versioni del solo smartphone.

Conclusione

Dopo averlo provato, considero vivo X500 Pro Max uno smartphone particolarmente riuscito per chi ama la fotografia. Mi ha convinto nell’utilizzo quotidiano, grazie alle ottime prestazioni, ma è soprattutto quando si inizia a fotografare che vengono fuori le sue qualità migliori.

Il Photographer Kit amplia ulteriormente le possibilità di scatto, anche se richiede qualche compromesso nella praticità. Non tutti, però, hanno bisogno di portarsi dietro un teleconvertitore: per chi cerca uno smartphone veloce e capace di scattare belle fotografie senza accessori, il solo telefono può già essere una scelta soddisfacente.

Da appassionato di fotografia, ho apprezzato moltissimo la possibilità di utilizzare il 400 mm. Durante le prove mi sono divertito a cercare inquadrature che normalmente avrei realizzato soltanto con la mia attrezzatura fotografica. E forse è proprio questo l’aspetto che mi è piaciuto di più: poter uscire con uno smartphone e ritrovare, almeno in parte, il piacere di fotografare con una fotocamera dedicata.