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Vivo porta in Europa X500 Pro e Pro Max, con comparto fotografico ZEISS e teleobiettivo fino a 200 MP. Ecco cosa cambia nella nuova serie.

Vivo Mobile Communication Co., Ltd-

vivo ha presentato ufficialmente in Cina la nuova serie X500 e ha confermato l’arrivo in Europa di X500 Pro e X500 Pro Max. La nuova generazione punta soprattutto sul comparto fotografico, sviluppato ancora una volta in collaborazione con ZEISS.

La gamma comprende anche X500, che per il momento resta destinato al mercato cinese. Sui due modelli Pro debutta invece il nuovo MediaTek Dimensity 9600 Pro a 2 nm, accompagnato da diverse novità dedicate alla fotografia e alla registrazione video.

vivo X500 Pro Max punta sul teleobiettivo ZEISS da 200 MP

Il modello più avanzato della famiglia è vivo X500 Pro Max, dotato di una fotocamera principale ZEISS TrueDynamic e di un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP. Quest’ultimo utilizza un sensore da 1/1,4 pollici con lunghezza focale equivalente a 85 mm e stabilizzazione conforme allo standard CIPA 7.0.

vivo ha integrato anche un sistema autofocus laser multi-zona a 1.536 punti. La funzione AF Tracking Snapshot lavora fino a 60 fps per seguire i soggetti in movimento, mentre Long-Range Motion Snapshot consente di arrivare fino a 30x.

X500 Pro utilizza invece un teleobiettivo ZEISS APO da 64 MP basato sul sensore Sony LYTIA 610. Anche qui troviamo la stabilizzazione CIPA 7.0. La modalità dedicata ai soggetti in movimento a distanza raggiunge invece i 20x.

Lo zoom arriva fino a una focale equivalente di 400 mm

X500 Pro Max supporta vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, un accessorio ottico con ingrandimento 4,7x che permette di raggiungere una lunghezza focale equivalente di 400 mm. L’extender misura 116 mm e pesa 248 grammi.

X500 Pro e Pro Max possono utilizzare anche Telephoto Extender Gen 2 da 2,35x, che porta la focale equivalente a 200 mm. In questo caso il peso scende a 153 grammi.

Cambia anche la fotocamera principale ZEISS TrueDynamic dei due modelli Pro. Il sensore scelto è il nuovo Sony LYTIA L910 da 1/1,28 pollici, sviluppato congiuntamente da vivo e Sony, con una gamma dinamica fino a 17 EV.

Più attenzione anche ai video con X500 Pro e Pro Max

Sui modelli Pro debutta la modalità 4K Cinematic Portrait Video, pensata in particolare per le riprese durante la golden hour. Utilizza una pipeline basata sul formato Log per gestire meglio le scene in controluce.

X500 Pro Max aggiunge anche una stabilizzazione ottica di livello gimbal fino a 3° sulla fotocamera principale.

La scheda tecnica di vivo X500 Pro e Pro Max

Il comparto fotografico è affiancato da Dimensity 9600 Pro, il nuovo chipset MediaTek realizzato con processo produttivo a 2 nm.

Il modello X500 utilizza invece Dimensity 9600M e dispone di una batteria da 7.500 mAh. Sul retro troviamo una fotocamera principale Sony LYTIA 828 da 50 MP e un teleobiettivo Sony LYTIA 610 da 64 MP.

Per il momento, vivo ha confermato l’arrivo europeo soltanto di X500 Pro e X500 Pro Max. Prezzi e configurazioni disponibili saranno comunicati in occasione del lancio europeo.

I dettagli su vivo X Fold6

In Italia arriverà anche vivo X Fold6, smartphone pieghevole equipaggiato con MediaTek Dimensity 9500 Super. È il primo pieghevole del brand destinato a essere lanciato in tutta Europa.

Il dispositivo dispone di un display esterno LTPO AMOLED da 6,51 pollici con risoluzione di 1.120 x 2.528 pixel. All’interno trova invece spazio un pannello Foldable LTPO AMOLED da 8,02 pollici con risoluzione di 2.312 x 2.504 pixel.