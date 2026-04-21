Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Vivo X300 Ultra e iPhone 17 Pro seguono due strade diverse: controllo fotografico avanzato contro affidabilità e video. Il confronto chiarisce quale scegliere.

Il confronto tra vivo X300 Ultra e iPhone 17 Pro nasce da una convergenza sempre più evidente nel mercato premium. Entrambi i modelli guardano ai creator, ma lo fanno con approcci diversi. Da un lato c’è la strategia di vivo, che costruisce un dispositivo attorno alla fotografia. Dall’altro, Apple continua a raffinare un sistema già consolidato, con un’attenzione particolare al video.

Il progetto fotografico di vivo X300 Ultra: hardware e controllo

vivo X300 Ultra si presenta come uno strumento costruito attorno al comparto ottico. La collaborazione con ZEISS è centrale e prende forma in un sistema articolato, composto da più ottiche specializzate. Il sensore da 200 megapixel è affiancato da una lente da ritratto da 85 mm con stabilizzazione avanzata, pensata per mantenere il fuoco anche su soggetti in movimento.

Accanto a questa soluzione trova spazio una fotocamera principale da 35 mm con sensore di grandi dimensioni, insieme a una ultra grandangolare da 14 mm. Il sistema si completa con un teleobiettivo esteso che arriva a una lunghezza focale equivalente di 400 mm, mantenendo stabilizzazione e tracciamento dell’autofocus.

A questo impianto hardware si affianca una gestione del colore basata su sensori multispettrali, progettata per analizzare la luce ambientale con maggiore precisione. L’utente può accedere a strumenti avanzati per il controllo dell’immagine, inclusi formati come RAW e SuperRAW e profili pensati per la post-produzione.

vivo X300 Ultra

iPhone 17 Pro: continuità e affidabilità

iPhone 17 Pro non cambia direzione, ma consolida un’impostazione già nota. Il sensore principale da 48 megapixel continua a garantire immagini dettagliate e coerenti in condizioni diverse. Lo zoom ottico 4x mantiene una buona qualità anche oltre l’ingrandimento nativo, mentre la fotocamera ultra grandangolare mostra qualche limite in notturna.

Il vero punto di forza dello smartphone resta il video. La possibilità di registrare in 4K a 120 fps e in formato ProRes Log rappresenta un riferimento per chi lavora con contenuti audiovisivi. In questo ambito, Apple continua a offrire una pipeline completa, dalla cattura alla gestione dei file.

Anche l’esperienza d’uso incide in modo decisivo. Il sistema restituisce risultati prevedibili e immediati, senza richiedere interventi manuali. È una filosofia che privilegia la coerenza rispetto alla sperimentazione.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Fotografia contro video: due visioni diverse

Il confronto diretto mette in luce una differenza di fondo. vivo X300 Ultra punta a offrire il massimo controllo possibile sull’immagine. La presenza di ottiche dedicate, unita alla gestione avanzata del colore, suggerisce un utilizzo più tecnico, vicino a quello di una fotocamera tradizionale.

iPhone 17 Pro, invece, si muove in una direzione più equilibrata. La qualità fotografica è elevata, ma è nel video che il dispositivo mantiene un vantaggio concreto. La stabilità del sistema e l’integrazione con l’ecosistema Apple rendono il flusso di lavoro più immediato.

vivo X300 Ultra vs iPhone 17 Pro: quale scatta meglio?

La risposta dipende dal tipo di utilizzo. vivo X300 Ultra offre una maggiore versatilità fotografica, soprattutto quando si cercano focali spinte o un controllo più approfondito dell’immagine. iPhone 17 Pro resta una scelta solida per chi vuole ottimi risultati, con un’attenzione particolare alla produzione video.

Si tratta, quindi, di due interpretazioni diverse della fotografia mobile. Una guarda alla flessibilità e alla sperimentazione, l’altra alla coerenza e alla semplicità operativa.