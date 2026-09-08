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Vivo X300 Ultra, lo smartphone per i fotografi crolla di prezzo: minimo storico

Da oggi su Amazon trovi il vivo X300 Ultra in offerta con uno sconto di 400 euro e approfitti del minimo storico. Smartphone premium con fotocamere professionali. Scoprilo subito.

4 min di lettura

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Redazione

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vivo x300 ultra vivo

Una promo esclusiva Amazon che non devi farti scappare per un dispositivo che è impossibile paragonare ai principali concorrenti. Il protagonista della promo di oggi è il vivo X300 Ultra, smartphone di fascia altissima e considerato da molti uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato. E non si tratta di un’iperbole: parliamo di un dispositivo dotato di un comparto fotografico di livello professionale e realizzato in collaborazione con Zeiss. E non finisce qui: questa speciale versione è dotata anche di un kit fotografico con obiettivi che si fissano alla parte posteriore del telefono e lo trasformano in una vera macchinetta fotografica. Come detto, questa speciale versione è in offerta oggi su Amazon: lo sconto di 400 euro lo fa diventare un vero best-buy. Devi essere velocissimo: le scorte stanno per terminare.

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vivo X300 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un telefono per i professionisti e per gli amanti della fotografia. Il vivo X300 Ultra è un telefono che non ha nulla in comune con i principali competitor, anche nel prezzo. Il bundle disponibile oggi su Amazon che comprende anche il kit fotografico e le cuffie wireless vivo Buds Air3 è in promo con uno sconto di 400 euro e il prezzo scende a 1999,90 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

La disponibilità è immediata, ma devi essere velocissimo nell’approfittarne: le scorte sono limitate. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni nei quali provare tutte le funzioni di questo dispositivo. Devi essere velocissimo: le scorte stanno per terminare.

vivo X300 Ultra: le caratteristiche tecniche

Definirlo un semplice smartphone è un po’ riduttivo. Il vivo X300 Ultra fonde in un unico dispositivo il meglio di due mondi: quello mobile e quello fotografico. Non a caso è stato valutato tra i migliori cameraphone usciti in questo 2026. Il fiore all’occhiello del vivo X300 Ultra è la collezione di obiettivi Master ZEISS: una fotocamera ultragrandangolare ZEISS da 14 mm con sensore Sony LYTIA 818 da 50 megapixel, una fotocamera documentaristica ZEISS da 35 mm con sensore Sony LYTIA 901 da 200 megapixel e una fotocamera con teleobiettivo APO ZEISS di qualità Gimbal da 85 mm da 200 megapixel con stabilizzazione ottica a 3° e tracciamento autofocus a 60 FPS. Nella confezione trovi anche il kit fotografico che lo rende ancora più unico e lo strumento perfetto per vlog e riprese professionali.

A gestire l’elaborazione delle immagini interviene il chip di creazione Pro VS1+, in grado di ridurre il rumore e migliorare nitidezza e gamma dinamica anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il display Master ZEISS 2K da 6,82 pollici offre una risoluzione elevatissima con una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 144 Hz per una maggiore fludità. Il pannello è certificato TÜV Rheinland Flicker-Free e Low Blue Light per il comfort visivo. Le prestazioni non sono certo un problema grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da 1 TB di memoria interna.

La batteria da 6.600 mAh  assicura un’autonomia fino a due giorni e supporta la ricarica rapida FlashCharge 100 W per avere il 100% di carica in poco meno di un’ora.

Scopri altri smartphone in promo da oggi su Amazon.

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